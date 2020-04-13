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    Голубович: Отъезд 20 хоккеистов из КХЛ в НХЛ — это очень плохо

    Хоккей НХЛ КХЛ Прогнозы на НХЛ
    Главный тренер юниорской сборной России Сергей Голубович прокомментировал решение игроков КХЛ попробовать свои силы в НХЛ.

    Сергей Голубович
    Сергей Голубович

    «Не пора ли в Россию Климу Костину? Его нужно либо обменять, либо отправить домой. Он уже три года в АХЛ. Там не дают развиваться. Мы имеем дело с другой страной, другим менталитетом и другими людьми.

    Их сложно понять. Принцип — "где родился, там и пригодился" — никто не отменял. Если у нас парень талантливый — клуб все равно его будет тянуть.

    В этом году примерно 20 человек уедут из КХЛ в Северную Америку. Это очень плохо. Хотелось бы, чтобы ребята понимали, зачем они туда едут и что получат. Не боятся ли они разочароваться?

    Я бы на их месте, уходя отсюда, оставил бы за собой право на возвращение и ни в коем случае не вступал бы в конфликт с клубом», — сказал Голубович «Спорт-Экспрессу». 0

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