Голубович: Отъезд 20 хоккеистов из КХЛ в НХЛ — это очень плохо

Главный тренер юниорской сборной Россиипрокомментировал решение игроков КХЛ попробовать свои силы в НХЛ.

«Не пора ли в Россию Климу Костину? Его нужно либо обменять, либо отправить домой. Он уже три года в АХЛ. Там не дают развиваться. Мы имеем дело с другой страной, другим менталитетом и другими людьми.

Их сложно понять. Принцип — "где родился, там и пригодился" — никто не отменял. Если у нас парень талантливый — клуб все равно его будет тянуть.

В этом году примерно 20 человек уедут из КХЛ в Северную Америку. Это очень плохо. Хотелось бы, чтобы ребята понимали, зачем они туда едут и что получат. Не боятся ли они разочароваться?

Я бы на их месте, уходя отсюда, оставил бы за собой право на возвращение и ни в коем случае не вступал бы в конфликт с клубом», — сказал Голубович «Спорт-Экспрессу». 0