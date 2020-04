Малкин — в топ-15 лучших центрфорвардов НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги составил список топ-15 лучших центральных нападающих с 1967 года.

Первое место с огромным отрывом занял лучший бомбардир в истории НХЛ Уэйн Гретцки (224 очка). В тройку также вошли Марио Лемье (209) и Марк Мессье (177).

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин занял в нем 14-е место. Его одноклубник Сидни Кросби стал четвертым.

В сезоне-2019/20 Малкин набрал 74 (25+49) очка в 55 матчах. Регулярный чемпионат НХЛ был прерван из-за пандемии коронавируса.

Super Mario trails only Wayne Gretzky in @NHLdotcom's rankings of the 16 best centers from 1967 to present day.

See who else made the cut, presented by @NewAmsterdam ➡️ https://t.co/nrLLnzEjtn pic.twitter.com/B7dqsx6Lor