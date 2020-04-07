«Автомобилист» расстался с главным тренером команды

«Автомобилист» принял решение завершить сотрудничество с главным тренером сообщает пресс-служба клуба.

Специалист возглавлял команду с мая 2018 года. С ней он дважды выходил в плей-офф Кубка Гагарина, в том числе во второй раунд в сезоне 2018/19.

«Хоккейный клуб "Автомобилист" благодарит Андрея Алексеевича за работу в течение этих двух сезонов и желает профессиональных успехов в продолжении карьеры», — говорится в сообщении.

Также клуб по истечении срока контракта покинул ассистент главного тренера Константин Шафранов.

Двое других ассистентов главного тренера — Евгений Шалдыбин и Константин Власов продолжат работу в новом тренерском штабе. 0