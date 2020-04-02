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    Тамбиев покинет «Адмирал»

    Хоккей КХЛ Адмирал Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев заявил о том, что покинет команду.

    Леонид Тамбиев
    Леонид Тамбиев

    Об этом Тамбиев заявил после того, как стало известно, что «Адмирал» не выступит в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

    «В любом случае покину "Адмирал", даже если клуб будет выступать в Высшей хоккейной лиге. К сожалению, так сложилось. У меня приоритет — работа в КХЛ, буду искать работу там», — цитирует Тамбиева ТАСС.

    «Никто не ожидал, что так получится, но жизнь продолжается. Я думаю, что "Адмирал" возьмет паузу на год, если ситуация нормализуется, то, думаю, мы еще вернемся к вопросу об "Адмирале". Мы уже провели работу по селекции, уже был составлен план работы на июль-август. Сейчас идет стадия переговоров. Надеюсь, что что-то получится в КХЛ, потому что в ВХЛ я уже наработался», — добавил тренер.

    Напомним, Тамбиев возглавил «Адмирал» только 24 марта. 0

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