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    Алтыбармакян едет в США с мыслью играть в НХЛ

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    Форвард «Сочи» Андрей Алтыбармакян прокомментировал свой переход в «Чикаго».

    Андрей Алтыбармакян
    Андрей Алтыбармакян

    «Я еду в Северную Америку с одной мыслью — играть в НХЛ. И готов приложить все усилия для этого. Но если начну в АХЛ, то ничего страшного.

    У меня в контракте не будет никаких опций о возвращении, я проведу два года в Северной Америке. Хочу там развиваться и прогрессировать.

    Уехал бы раньше, но началась пандемия, у меня стали закрадываться мысли остаться на сезон, но потом решил, что время пришло. В "Сочи" мне не чинили никаких препятствий.

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    • Предложение сделали, но отметили, что если я выберу Северную Америку, то никаких препятствий с их стороны не будет. Спасибо клубу за это», — цитирует Алтыбармакяна «Спорт-Экспресс». 0

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