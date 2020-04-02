Алтыбармакян едет в США с мыслью играть в НХЛ

Андрей Алтыбармакян
globallookpress.com
«Я еду в Северную Америку с одной мыслью — играть в НХЛ. И готов приложить все усилия для этого. Но если начну в АХЛ, то ничего страшного.
У меня в контракте не будет никаких опций о возвращении, я проведу два года в Северной Америке. Хочу там развиваться и прогрессировать.
Уехал бы раньше, но началась пандемия, у меня стали закрадываться мысли остаться на сезон, но потом решил, что время пришло. В "Сочи" мне не чинили никаких препятствий.
Предложение сделали, но отметили, что если я выберу Северную Америку, то никаких препятствий с их стороны не будет. Спасибо клубу за это», — цитирует Алтыбармакяна «Спорт-Экспресс». 0