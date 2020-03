Национальная хоккейная лига объявила о продлении карантина до 15 апреля. Такое сообщение в своем Twitter написал журналист Даррен Дрегери.

Напомним, что США вышли на первое место по количеству инфицированных вирусом COVID-19. В мире уже насчитывается 826 222 случая инфицирования. Из них 40 708 случаев летальные.

