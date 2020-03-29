КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Коронавирус может помешать Неймару вернуться в «Барселону» Коронавирус должен изменить трансферный рынок
  • 12:18
    • Форвардом СКА интересуются клубы НХЛ
  • 12:04
    • Трусова эвакуирована из Египта и находится на карантине
  • 10:51
    • Газета AS составила список главных разочарований сезона в Ла Лиге
  • 10:34
    • ЦСКА претендует на полузащитника «Ливерпуля»
  • 10:04
    • Фазель заявил о готовности помочь КХЛ
    Все новости спорта

    Отец Малкина высказался о возможном возвращении сына в Россию

    Хоккей Питтсбург Пингвинз НХЛ КХЛ Металлург Мг Трансферы Прогнозы на НХЛ
    Владимир Малкин, отец нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, считает, что его сын несильно рвется на родину.

    Евгений Малкин
    Евгений Малкин

    «Думаю, что он все-таки несильно сюда рвется, не знаю… Все будет зависеть, как у него будут там продолжаться дела. Если он там будет играть на своем уровне, то останется там дальше.

    Там у хоккеистов уровень повыше, зрителей больше, ажиотаж больше. Думаю, он все-таки будет там. Я, конечно, не могу за него решать.

    Неизвестно, захочет ли он в "Металлурге" играть, учитывая, что после сезона в Москве останавливается, но опять же я не могу за него говорить. Понятно, что болельщики хотят, чтобы человек вернулся в команду города, где он родился», — приводит слова Малкина-старшего «Р-Спорт». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • КХЛ сдалась коронавирусу. Кубок Гагарина вернется только через год
  • 27/03/2020 в 00:48
    •
  • Прогноз
  • «Ислочь» — «Смолевичи»
  • 1.88
  • Сегодня в 16:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продолжит ли «Ислочь» побеждать в чемпионате Белоруссии?
  • «Ислочь» — «Смолевичи». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • Искусство борьбы против животного инстинкта. Удастся ли Хабибу устоять перед Фергюсоном?
  • Нурмагомедов — Фергюсон. Прогноз и ставки
  • 1.55
    •
  • Май, июнь, июль или никогда? Делаем ставки на даты возвращения топ-турниров
  • Когда вернется футбол. Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Диего Марадона Футбол Та самая «рука Бога». Аргентина — Англия. ЧМ-1986Говорим о поединке, где главным героем стал Диего Марадона, сделавший дубль Вчера в 20:270
  • 08:07
    • Владелец «Никс» заразился коронавирусом
  • 12:31
    • Отец Малкина высказался о возможном возвращении сына в Россию
  • 10:21
    • Черышев-старший рассказал о состоянии заболевших игроков «Валенсии»
    Йоан Джуру вынужденно покинул «Сьон» Футбол Нет простых решений. Европейские клубы страдают из-за высоких зарплат игроковНедостаточно просто взять и снизить всем футболистам оклады Вчера в 14:010
  • Экспресс дня

  • Чемпионат Никарагуа — единственная отрада скучного понедельника
  • 4.25
    •
  • 08:33
    • Шевченко сравнил ситуацию с коронавирусом с аварией на ЧАЭС
  • 23:11
    • Халиуллина: Я не болею коронавирусом
  • 22:53
    • Мартинес: Куртуа может побить все вратарские рекорды в «Реале»
    Испания будет лучше готова к Евро в 2021 году Футбол Почему Испания выиграет от переноса Евро-2020Почему «Фурии Роха» выгоден турнир в 2021 году? Вчера в 06:330
  • 20:00
    • Мостовой: Урезание зарплат пойдет на пользу российскому футболу
  • 19:49
    • Сезон в чемпионате России может возобновиться летом
  • 18:10
    • Фазель: Меры предосторожности не помешают, но меня не страшит коронавирус
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.88
  • Прогноз на матч Ислочь — Смолевичи
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Неман — Витебск
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  5.09
  • Экспресс дня 29 марта
  • Сегодня в 19:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Халапа — Хувентус Манагуа
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  4.25
  • Экспресс дня 30 марта
  • Завтра в 12:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Когда вернется футбол
  • Футбол
  • Послезавтра в 23:59
    •  1.50
  • Прогноз на матч Когда изобретут вакцину против коронавируса
  • Футбол
  • Послезавтра в 23:59
    •  1.55
  • Прогноз на матч Нурмагомедов — Фергюсон
  • Прочие
  • 19/04/2020 в 05:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2020ЧМ-2020
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие