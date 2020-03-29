Отец Малкина высказался о возможном возвращении сына в Россию

Владимир Малкин, отец нападающего «Питтсбурга», считает, что его сын несильно рвется на родину.

«Думаю, что он все-таки несильно сюда рвется, не знаю… Все будет зависеть, как у него будут там продолжаться дела. Если он там будет играть на своем уровне, то останется там дальше.

Там у хоккеистов уровень повыше, зрителей больше, ажиотаж больше. Думаю, он все-таки будет там. Я, конечно, не могу за него решать.

Неизвестно, захочет ли он в "Металлурге" играть, учитывая, что после сезона в Москве останавливается, но опять же я не могу за него говорить. Понятно, что болельщики хотят, чтобы человек вернулся в команду города, где он родился», — приводит слова Малкина-старшего «Р-Спорт». 0