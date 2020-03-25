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    Еще один российский хоккеист попался на кокаине

    Хоккей Адмирал КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Защитник «Адмирала» Кирилл Дьяков получил дисквалификацию за употребление кокаина, сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея (ИИХФ).

    Кирилл Дьяков
    Кирилл Дьяков

    26-летний хоккеист сдал положительный допинг тест 2 ноября 2019 года после матча КХЛ со «Спартаком».

    В организме Дьякова был найден бензоилэкгонин (основной метаболит кокаина). Всемирное антидопинговое агентство (WADA) внесло это вещество в список запрещенных в 2019 году.

    9 декабря 2019-го игрока поставили в известность относительно положительной допинг-пробы и временно дисквалифицировали. 16-го декабря «Адмирал» расторг контракт с хоккеистом.

    Со слов игрока в ИИХФ установили, что запрещенное вещество использовалось им во внесоревновательный период, и это не было связанно с улучшением спортивных показателей, поэтому нарушение антидопинговых правил не считается преднамеренным.

    С учетом незначительного нарушения и признания игрока, было решено дисквалифицировать его на 15 месяцев. Дьяков отказался от апелляции и принял отстранение от хоккея до 2 февраля 2021 года.

    Напомним, что ранее ИИХФ дисквалифицировала на четыре года за употребление кокаина российского форварда «Вашингтона» Евгения Кузнецова.

    26-летний Кирилл Дьяков в текущем сезоне провел 34 матча за «Адмирал» и набрал 5 (0+5) очков. 0

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