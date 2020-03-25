Еще один российский хоккеист попался на кокаине

Защитник «Адмирала»получил дисквалификацию за употребление кокаина, сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея (ИИХФ).

26-летний хоккеист сдал положительный допинг тест 2 ноября 2019 года после матча КХЛ со «Спартаком».

В организме Дьякова был найден бензоилэкгонин (основной метаболит кокаина). Всемирное антидопинговое агентство (WADA) внесло это вещество в список запрещенных в 2019 году.

9 декабря 2019-го игрока поставили в известность относительно положительной допинг-пробы и временно дисквалифицировали. 16-го декабря «Адмирал» расторг контракт с хоккеистом.

Со слов игрока в ИИХФ установили, что запрещенное вещество использовалось им во внесоревновательный период, и это не было связанно с улучшением спортивных показателей, поэтому нарушение антидопинговых правил не считается преднамеренным.

С учетом незначительного нарушения и признания игрока, было решено дисквалифицировать его на 15 месяцев. Дьяков отказался от апелляции и принял отстранение от хоккея до 2 февраля 2021 года.

Напомним, что ранее ИИХФ дисквалифицировала на четыре года за употребление кокаина российского форварда «Вашингтона» Евгения Кузнецова.

26-летний Кирилл Дьяков в текущем сезоне провел 34 матча за «Адмирал» и набрал 5 (0+5) очков. 0