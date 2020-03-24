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    Тамбиев стал новым главным тренером «Адмирала»

    Хоккей Адмирал КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Пресс-служба владивостокского «Адмирала» сообщила о том, что Леонид Тамбиев возглавил команду.

    Леонид Тамбиев
    Леонид Тамбиев

    Отмечается, что 49-летний специалист приступит к своим обязанностям 1 мая 2020 года, сменив на этой должности Сергея Светлова.

    Ранее Тамбиев возглавлял казахстанскую «Сарыарку» и санкт-петербургское «Динамо», под руководством которых он дважды становился победителем чемпионата ВХЛ.

    Нынешний регулярный сезон «Адмирал» завершил на последнем, 12-м месте в Восточной конференции, набрав 56 очков. Команда одержала 26 побед и потерпела 36 поражений с разницей забитых и пропущенных шайб «-51».

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