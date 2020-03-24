Тамбиев стал новым главным тренером «Адмирала»

Пресс-служба владивостокского сообщила о том, чтовозглавил команду.

Отмечается, что 49-летний специалист приступит к своим обязанностям 1 мая 2020 года, сменив на этой должности Сергея Светлова.

Ранее Тамбиев возглавлял казахстанскую «Сарыарку» и санкт-петербургское «Динамо», под руководством которых он дважды становился победителем чемпионата ВХЛ.

Нынешний регулярный сезон «Адмирал» завершил на последнем, 12-м месте в Восточной конференции, набрав 56 очков. Команда одержала 26 побед и потерпела 36 поражений с разницей забитых и пропущенных шайб «-51».

⚡Официально⚡

«Адмирал» достиг договоренности с экс-наставником карагандинской «Сарыарки», двукратным победителем чемпионата ВХЛ Леонидом Тамбиевым о назначении главным тренером «Адмирала» с 1 мая 2020 года.

Подробности 👉 https://t.co/Q1MSGZhTqo pic.twitter.com/zkgWx4a4nU — ХК Адмирал (@hcadmiral) March 24, 2020

0