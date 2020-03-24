Мозякина не устроило предложение «Металлурга» по новому контракту

Лучший бомбардир в истории КХЛотказался продлевать контракт си должен стать свободным агентом, рассказал первый вице-президент магнитогорского клуба

Контракт Мозякина, которому 30 марта исполнится 39 лет, рассчитан до 30 апреля.

«Мы предложили контракт. Но если агент Сергея господин Паремузов не принял условия, то это его право. Мы предложение сделали, нам ответили, что оно не устраивает. Мы предложение изменили по цифрам.

Может, Сергей захотел закончить карьеру дома, в "Локомотиве"? Всякое бывает. Мы не можем позволить себе выйти за те цифры, которые есть. Считаю, что Сергей внес большой вклад в магнитогорский хоккей, мы ему благодарны за все сезоны

Сергей — свободный агент, у него свободный контракт. Мы сделали ему предложение, дальше все по обычной процедуре. Смог господин Паремузов найти ему хороший контракт? Молодец, профессионал», — приводит слова Ласькова «Р-Спорт».

Мозякин является лучшим бомбардиром в истории КХЛ, набрав 897 очков (201+665) в 793 матчах. Сергей дважды в составе «Магнитки» завоевывал Кубок Гагарина в 2014 и 2016 годах.

В сезоне 2019/20 форвард набрал 41 очко (15+26) в 57 матчах регулярного чемпионата и 5 очков (2+3) в 5 матчах плей-офф. 0