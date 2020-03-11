НХЛ. Три очка Малкина, шайба Гусева, передачи Бучневича, Панарина и Свечникова

«Филадельфия» — «Бостон» 0:2

Шатаут Раска помог «Бостону» прервать 9-матчевую победную серию «Филадельфии» — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). Шайбы забросили Мэтт Грызлик и Патрис Бержерон. Давид Пастрняк отметился результативной передачей и не смог обойти Александра Овечкина в гонке снайперов.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Бостон» — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) Голы: Гржельчик — 4 (бол., Пастрняк, Крейчи), 38:39 — 0:1. Бержерон — 31 (Маршан, Хара), 54:40 — 0:2Вратари: Харт (57:15 — 58:19, 58:24) — РаскШтраф: 6-6Броски: 36 (12+12+12) — 29 (8+6+15)

В турнирной таблице Восточной конференции «Филадельфия» идет четвертой (89 очков), «Бостон» является лидером этой конференции (100 баллов).

«Филадельфия» — «Бостон» 0:2

«Нью-Джерси» — «Питтсбург» 2:5

Дубль и голевая передача Евгения Малкина принесли «Питтсбургу» гостевую победу над «Нью-Джерси» со счетом 5:2 (1:1, 1:0, 3:1). У проигравших один из голов забил Никита Гусев. «Пингвинз» одержали победу после двух поражений подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Питтсбург» — 2:5 (1:1, 0:1, 1:3) Голы: Родригес — 6 (Маккэн), 8:29 — 0:1. Гусев — 13 (бол., Заха, Суббан), 12:46 — 1:1. Шульц — 3 (Малкин, Раст), 24:15 — 1:2. Малкин — 24 (Летанг), 47:11 — 1:3. Вуд — 11 (Хишир), 50:24 — 2:3. Малкин — 25, 53:18 — 2:4. Летанг — 15 (п.в.), 58:45 — 2:5Вратари: Блэквуд (58:17 — 58:45) — МюррейШтраф: 8-6Броски: 22 (6+6+10) — 33 (7+13+13)

«Нью-Джерси» (68 очков) — 14-й на Востоке, «Питтсбург» (86) — пятый.

«Нью-Джерси» — «Питтсбург» 2:5

«Торонто» — «Тампа-Бэй» 2:1

«Торонто» прервал серию из трех поражений, обыграв дома «Тампу» со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0). У победителей отличились Вильям Нюландер и Остон Мэттьюс. У «молний» отличился Ондржей Палат с передачи Никиты Кучерова.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Торонто» — «Тампа-Бэй» — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) Голы: Нюландер — 31 (бол., Таварес, Марнер), 12:42 — 1:0. Палат — 17 (Кучеров), 35:22 — 1:1. Мэттьюс — 47 (бол., Марнер, Таварес), 43:38 — 2:1Вратари: Андерсен — Василевский (58:42)Штраф: 8-10Броски: 36 (17+5+14) — 33 (6+15+12)

«Торонто» поднялся на седьмое место в Восточной конференции (81 очко), «Тампа-Бэй» идет второй (92 балла).

«Торонто» — «Тампа-Бэй» 2:1

«Монреаль» — «Нэшвилл» 2:4

«Нэшвилл» продлил победную серию до трех матчей, обыграв на выезде «Монреаль» со счетом 4:2 (0:0, 4:0, 0:2).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Нэшвилл» — 2:4 (0:0, 0:4, 2:0) Голы: Джохансен — 14 (Форсберг, Арвидссон), 20:51 — 0:1. Ярнкрок — 15 (Террис), 22:57 — 0:2. Форсберг — 20 (бол., Йоси, Смит), 28:18 — 0:3. Форсберг — 21 (Йоси, Эллис), 36:00 — 0:4. Лехконен — 13 (Улле, Сузуки), 42:45 — 1:4. Вейдемо — 1 (Уис, Эванс), 48:40 — 2:4Вратари: Прайс (57:48 — 59:46) — СаросШтраф: 8-4Броски: 34 (7+14+13) — 36 (14+18+4)

«Монреаль» — 12-й на Востоке (71 балл), «Нэшвилл» — восьмой на Западе (78 очков).

«Монреаль» — «Нэшвилл» 2:4

«Детройт» — «Каролина» 2:5

«Каролина» победила «Детройт» в гостевом матче со счетом 5:2 (1:1, 1:1, 3:0). У победителей по три очка набрали Себастьян Ахо (2+1) и Джейк Гардинер (0+3). Андрей Свечников отметился голевой передачей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Детройт» — «Каролина» — 2:5 (1:1, 1:1, 0:3) Голы: Гики — 3 (Фегеле, Гардинер), 8:58 — 0:1. Бертуцци — 21 (Манта, Гронек), 13:28 — 1:1. Нидеррайтер — 11 (бол., Гардинер, Трочек), 29:30 — 1:2. Эн — 2 (Боуи, Хелм), 35:26 — 2:2. Уильямс — 8 (бол., Свечников, Ахо), 41:38 — 2:3. Ахо — 37 (мен., Терявяйнен), 44:23 — 2:4. Ахо — 38 (бол., Гардинер, Терявяйнен), 57:58 — 2:5Вратари: Бернье — МразекШтраф: 24-26Броски: 25 (13+8+4) — 36 (12+10+14)

«Детройт» — 16-й на Востоке (39 баллов), «Каролина» — шестая (81 очко).

«Детройт» — «Каролина» 2:5

«Даллас» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 2:4

«Даллас» на своем льду уступил «Рейнджерс» со счетом 2:4 (0:2, 0:2, 2:0). Для «Старз» это поражение стало шестым подряд. Российские нападающие команды из Нью-Йорка Павел Бучневич и Артемий Панарин сделали по голевой передаче.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Даллас» — «Рейнджерс» — 2:4 (0:2, 0:2, 2:0) Голы: Фокс — 8 (Панарин), 0:19 — 0:1. Зибанежад — 40 (Лемье, Бучневич), 10:12 — 0:2. Какко — 9 (Хауден, Фаст), 27:03 — 0:3. Какко — 10 (Зибанежад, Фокс), 37:18 — 0:4. Хинтс — 19 (бол., Хейсканен, Перри), 41:23 — 1:4. Кольяно — 3 (Хейсканен, Павелски), 51:52 — 2:4Вратари: Бишоп (57:46) — ШестеркинШтраф: 13-15Броски: 33 (9+11+13) — 27 (10+9+8)

«Даллас» (82 очка) идет пятым на Западе, «Рейнджерс» находится на десятом месте в Восточной конференции (78 баллов).

«Даллас» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 2:4

«Анахайм» — «Оттава» 5:2

Благодаря хет-трику Николя Делорье «Анахайм» в родных стенах обыграл «Оттаву» со счетом 5:2 (4:0, 1:1, 0:1).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Оттава» — 5:2 (4:0, 1:1, 0:1) Голы: Сильверберг — 21 (бол., Ракелль, Дьос), 2:02 — 1:0. Делорье — 5 (Рауни, Бэкес), 2:45 — 2:0. Делорье — 6 (Рауни, Дель Зотто), 11:17 — 3:0. Делорье — 7 (Бэкес), 11:49 — 4:0. Ткачак — 21 (Уайт, К. Браун), 26:06 — 4:1. Ракелль — 15 (бол., Джонс, Хенрик), 29:52 — 5:1. Уайт — 7 (Ткачак, Шабо), 53:46 — 5:2Вратари: Миллер — ХегбергШтраф: 10-4Броски: 15 (6+5+4) — 42 (14+14+14)

«Анахайм» — 13-й на Западе (67 очков), «Оттава» (62) — 15-я на Востоке.

«Анахайм» — «Оттава» 5:2

«Ванкувер» — «Нью-Йорк Айлендерс» 5:4 Б

«Айлендерс» потерпели седьмое поражение подряд, уступив на выезде в серии буллитов «Ванкуверу» — 4:5 Б (2:2, 1:2, 1:0, 0:0, 0:1). Единственный и победный буллит реализовал Джей Ти Миллер.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Айлендерс» — 5:4 Б (2:2, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0) Голы: Лэдд — 1 (Бэйли, Ледди), 1:36 — 0:1. Годетт — 12 (Эдлер, Стэчер), 1:57 — 1:1. Тоффоли — 24 (Петтерссон, Хьюз), 2:41 — 2:1. Эберле — 16 (Барзал, Ли), 19:01 — 2:2. Макьюэн — 5 (Эдлер), 22:14 — 3:2. Нельсон — 25 (Брассар, Добсон), 37:00 — 3:3. Хорват — 22 (бол., Тоффоли, Миллер), 37:51 — 4:3. Нельсон — 26 (Бовилье, Брассар), 44:32 — 4:4Победный буллит: МиллерВратари: Демко — ВарламовШтраф: 6-4Броски: 34 (14+14+5+1) — 49 (18+11+16+4)

«Ванкувер» — седьмой на Западе (78 очков), «Айлендерс» — девятый на Востоке (80).