Женский чемпионат мира по хоккею отменен

Женский чемпионат мира по хоккею-2020, который должен был стартовать в Канаде с 31 марта, отменен из-за вспышки эпидемии коронавируса в мире.

Об этом агентству Associated Press сообщил президент Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Рене Фазель.

Окончательное решение по поводу мужского чемпионата мира пока не принято. Турнир должен состояться в Швейцарии с восьмого по 24 мая.

Ранее сообщалось, что в Швейцарии подтверждены 39 случаев заражения коронавирусом нового типа, затронуты все кантоны страны.

В рамках борьбы с распространением коронавируса правительство Швейцарии 28 февраля приняло решение о запрете до 15 марта всех массовых мероприятий, в которых участвует свыше 1 тысячи человек. 0