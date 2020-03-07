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    Женский чемпионат мира по хоккею отменен

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею
    Женский чемпионат мира по хоккею-2020, который должен был стартовать в Канаде с 31 марта, отменен из-за вспышки эпидемии коронавируса в мире.

    ЖЧМ-2020 отменен
    ЖЧМ-2020 отменен

    Об этом агентству Associated Press сообщил президент Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Рене Фазель.

    Окончательное решение по поводу мужского чемпионата мира пока не принято. Турнир должен состояться в Швейцарии с восьмого по 24 мая.

    Ранее сообщалось, что в Швейцарии подтверждены 39 случаев заражения коронавирусом нового типа, затронуты все кантоны страны.

    В рамках борьбы с распространением коронавируса правительство Швейцарии 28 февраля приняло решение о запрете до 15 марта всех массовых мероприятий, в которых участвует свыше 1 тысячи человек. 0

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