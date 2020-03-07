Женский чемпионат мира по хоккею отменен

ЖЧМ-2020 отменен
globallookpress.com
Об этом агентству Associated Press сообщил президент Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Рене Фазель.
Окончательное решение по поводу мужского чемпионата мира пока не принято. Турнир должен состояться в Швейцарии с восьмого по 24 мая.
Ранее сообщалось, что в Швейцарии подтверждены 39 случаев заражения коронавирусом нового типа, затронуты все кантоны страны.
В рамках борьбы с распространением коронавируса правительство Швейцарии 28 февраля приняло решение о запрете до 15 марта всех массовых мероприятий, в которых участвует свыше 1 тысячи человек. 0