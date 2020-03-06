Заварухин: Пропустили ненужный гол, когда играли в большинстве

Главный тренер «Сибири»прокомментировал победу надв третьем матче серии первого раунда плей-офф КХЛ — 4:3 ОТ.

«Сибирь» ведет в серии 3-0.

«Сегодня мы не так строго сыграли в обороне, дали сопернику много шансов.

С такой атакой, какая есть у "Автомобилиста", с их быстрыми нападающими, таких шансов давать было нельзя. Хорошо, что подчистил вратарь, забили хорошие голы.

Немножко ненужный гол пропустили, когда играли в большинстве. Хорошо поговорили в раздевалке, успокоили ребят. Забили с пятачка победный, это принесло результат.

Команда была в нокауте после третьего пропущенного гола? Да, немножко мандраж был, неуверенность появилась. Повторюсь, поговорили в раздевалке, успокоились.

Это хоккей, это спорт, нужно было идти дальше. Мы весь сезон играли этой бригадой, в которой один защитник. Они знают, кто куда возвращается, по какому месту.

Здесь здорово сыграл "Автомобилист", Трямкин хороший пас отдал, а Плэтт реализовал момент — мы не доработали.

Связаны ли ошибки в обороне с тем, что дома мы играем по другой модели? Здесь все вместе — и модель, и трибуны. И у "Автомобилиста" нападающие прибавили.

Было очень много набросов, добиваний, передач с ближней штанги. В некоторых моментах мы прозевали нападающих, оставляли одного соперника перед вратарем.

Что касается большого числа стычек, то это плей-офф, все бьются. И стычки будут, и драки будут.

Я не считаю, что серия в одной игре от завершения. "Автомобилист" — очень хорошая команда. Еще много игр будет», — передает слова Заварухина Sport24. 0