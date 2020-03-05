СКА в третий раз обыграл «Витязь» в первом раунде Кубка Гагарина

СКА — «Витязь»
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В составе победителей отличились Данила Галенюк, Иван Морозов, Владимир Ткачев, Антон Бурдасов, Кирилл Марченко и Александр Барабанов.
СКА ведет в серии с комфортным преимуществом 3:0. Следующая встреча пройдет 7 марта в Подольске и начнется в 17:00 мск. Если СКА одержит победу, то выйдет в следующий этап турнира.
КХЛ. 1/4 финала конференций
«Витязь» (Подольск) — СКА (Санкт-Петербург) — 0:6 (0:4, 0:1, 0:1)
Голы: Галенюк — 1 (Кузьменко, Белов), 9:17 — 0:1. Морозов — 1 (Марченко), 9:50 — 0:2. Ткачев — 1 (бол., Бурдасов), 13:51 — 0:3. Бурдасов — 1 (бол., Ткачев), 19:55 — 0:4. Марченко — 3 (бол., Подколзин), 29:06 — 0:5. Барабанов — 1 (Ткачев), 53:36 — 0:6Вратари: Сапрыкин (Ежов, 9:50) — ХелльбергБроски: 31 (5+17+9) — 31 (15+9+7)Штраф: 12 — 16