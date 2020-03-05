ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрик ДайерЧетыре проблемные позиции в «Тоттенхэме». У Моуринью трудности не только в атаке
  • 21:58
    • СКА в третий раз обыграл «Витязь» в первом раунде Кубка Гагарина
  • 21:50
    • «Йокерит» одержал третью победу в серии с «Локомотивом»
  • 21:38
    • «Химки» разгромили «Торпедо» и вышли в полуфинал Кубка России
  • 19:45
    • «Барыс» в овертайме дожал «Магнитку» и повел в серии
  • 19:33
    • «Салават Юлаев» повел в серии плей-офф КХЛ с «Авангардом»
    Все новости спорта

    СКА в третий раз обыграл «Витязь» в первом раунде Кубка Гагарина

    Хоккей КХЛ СКА Витязь Прогнозы на КХЛ
    Питерский СКА на выезде победил подольский «Витязь» (6:0) в третьем матче серии 1/4 финала плей-офф Западной конференции КХЛ.

    СКА — «Витязь»
    СКА — «Витязь»

    В составе победителей отличились Данила Галенюк, Иван Морозов, Владимир Ткачев, Антон Бурдасов, Кирилл Марченко и Александр Барабанов.

    СКА ведет в серии с комфортным преимуществом 3:0. Следующая встреча пройдет 7 марта в Подольске и начнется в 17:00 мск. Если СКА одержит победу, то выйдет в следующий этап турнира.

    КХЛ. 1/4 финала конференций
    «Витязь» (Подольск) — СКА (Санкт-Петербург) — 0:6 (0:4, 0:1, 0:1)
    Голы: Галенюк — 1 (Кузьменко, Белов), 9:17 — 0:1. Морозов — 1 (Марченко), 9:50 — 0:2. Ткачев — 1 (бол., Бурдасов), 13:51 — 0:3. Бурдасов — 1 (бол., Ткачев), 19:55 — 0:4. Марченко — 3 (бол., Подколзин), 29:06 — 0:5. Барабанов — 1 (Ткачев), 53:36 — 0:6Вратари: Сапрыкин (Ежов, 9:50) — ХелльбергБроски: 31 (5+17+9) — 31 (15+9+7)Штраф: 12 — 16
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Очередной рубеж пройден. Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ
  • 23/02/2020 в 13:48
    •
  • Прогноз
  • «Нефтехимик» — «Ак Барс»
  • 1.61
  • Завтра в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Чем завершится противостояние Руни и «Манчестер Юнайтед»?
  • «Дерби Каунти» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • «Атлетик» отстоит свое право на финал?
  • «Гранада» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
  • Как сыграют лидеры ФНЛ в Кубке России?
  • «Химки» — «Торпедо». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Спартак» — ЦСКА Футбол Золотой фонд РПЛ. «Спартак» победил в огненном дерби с ЦСКАРеакция спортивных СМИ на победу «Спартака» над ЦСКА в Кубке России 02:200
  • 16:41
    • Матч «Валенсия» — «Аталанта» пройдет без зрителей
  • 16:32
    • Мейвезер потребовал 600 млн долларов за бои с Нурмагомедовым и Макгрегором
  • 14:02
    • «Локомотив» заключил контракт с новым техническим спонсором
    СКА — «Витязь» Хоккей КХЛ. «Салават» одолел «Авангард», СКА на выезде разгромил «Витязь»Результаты матчей 1/8 финала Кубка Гагарина 22:090
  • Экспресс дня

  • Справится ли «Марсель» с аутсайдером?
  • 4.91
    •
  • 22:16
    • «Зенит» в овертайме обыграл «Жальгирис» в Евролиге
  • 21:17
    • Херманн выиграла спринт в Нове-Место, Юрлова — 11-я
  • 18:55
    • «Трактор» перейдет на площадку финского размера
    Григорий Родченков Прочие Несостоявшаяся сенсация. Как возникла неразбериха с подписями РодченковаВсе подробности истории с поддельной подписью Родченкова в МОК 03:570
  • 13:48
    • УЕФА хочет создать «летнюю Лигу чемпионов»
  • 13:23
    • Губерниев обвинил Тихонова в стукачестве
  • 11:26
    • Роналдиньо арестовали в Парагвае
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.94
  • Прогноз на матч Дерби Каунти — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.32
  • Экспресс дня 5 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  5.50
  • Прогноз на матч Сент-Этьен — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:55
    •  2.21
  • Прогноз на матч Гранада — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Монреаль
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Баффало — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  4.91
  • Экспресс дня 6 марта
  • Завтра в 22:00
    •  1.54
  • Прогноз на матч Падерборн — Кельн
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Алавес — Валенсия
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Марсель — Амьен
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2020ЧМ-2020
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие