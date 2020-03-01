«Йокерит» разгромил «Локомотив» в 1/8 Кубка Гагарина

В первом матче 1/8 финала Кубка Гагаринана своем льду разгромилсо счетом 6:0.

В составе хозяев дублем отметился Вели-Матти Савинайнен. Также отметим, что до старта плей-офф «Йокерит» проиграл два раз подряд.

Следующий матч между этими командами состоится 3 марта в Хельсинки.