«Йокерит» разгромил «Локомотив» в 1/8 Кубка Гагарина

«Йокерит» прервал 2-матчевую серию поражений в КХЛ
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В составе хозяев дублем отметился Вели-Матти Савинайнен. Также отметим, что до старта плей-офф «Йокерит» проиграл два раз подряд.
Следующий матч между этими командами состоится 3 марта в Хельсинки.
КХЛ. 1/4 финала конференций. Первый матч
«Йокерит» (Хельсинки) — «Локомотив» (Ярославль) — 6:0 (1:0, 4:0, 1:0)
Голы: Савинайнен — 1 (бол., Леписто, Регин), 18:39 — 1:0. Регин — 1 (О`Нилл, Лехтонен), 20:38 — 2:0. Йенсен — 1 (Лехтонен), 30:44 — 3:0. Контиола — 1 (бол., Мяеналанен, Йенсен), 34:17 — 4:0. Савинайнен — 2 (мен.), 39:18 — 5:0. Лехтонен — 1 (бол., Йенсен), 53:25 — 6:0Вратари: А. Ниеми — Лазушин (Коновалов, 40:00)Штраф: 6 — 10Броски: 29 (10+15+4) — 17 (4+4+9)