«Витязь» — «Спартак»: счет матча 2:4, обзор голов

Илья Аркалов
ХК «Спартак»
У «красно-белых» отличились Антон Злобин (12 минута), Максим Гончаров (18) и Каспарс Даугавиньш (41 и 42), оформивший дубль.
В составе хозяев дубль на свой счет записал Святослав Гребенщиков (6 и 14 минуты).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Витязь» (Подольск) — «Спартак» (Москва) — 2:4 (2:2, 0:0, 0:2)
Голы: Гребенщиков — 12 (Артюхин, Воронков), 5:28 — 1:0. Злобин — 2 (Хохлачев), 11:10 — 1:1. Гребенщиков — 13 (Паутов, Няттинен), 13:23 — 2:1. Гончаров — 5 (Никишин, Никонцев), 17:42 — 2:2. Даугавиньш — 18 (Херсли, Федоров), 40:54 — 2:3. Даугавиньш — 19 (Херсли, Кулик), 41:14 — 2:4Вратари: Ежов (Сапрыкин, 41:14) — ГудачекШтраф: 4 — 6Броски: 30 (9+11+10) — 33 (16+8+9)
В турнирной таблице Западной конференции «Спартак» занимает пятое место (77 очков), а «Витязь» — восьмое (63 очка). 0