«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: счет матча 3:2, обзор голов

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ХК «Ак Барс»
«Зеленое дерби», которое прошло в Казани, завершилось со счетом 3:2 (0:1, 3:1, 0:0).
Дубль Сакари Маннинена (11 и 26 минуты) позволил уфимцам получить комфортное преимущество в счете.
Впрочем, казанцам удалось вырвать победу благодаря голам Виктора Тихонова (31), Андрея Педана (34) и Артема Галимова (37). Нападающий «барсов» Джастин Азеведо отметился тремя результативными передачами.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:2 (0:1, 3:1, 0:0)
Голы: Маннинен — 9 (Ларсен, Умарк), 10:06 — 0:1. Маннинен — 10 (Гиматов, Хартикайнен), 25:10 — 0:2. Тихонов — 7 (бол., Петров, Азеведо), 30:15 — 1:2. Педан — 6 (бол., Викстранд, Азеведо), 33:37 — 2:2. Ар. Галимов — 13 (бол., Галиев, Азеведо), 36:18 — 3:2Вратари: Билялов — Кареев (59:28)Штраф: 6 — 51Броски: 30 (5+16+9) — 30 (15+4+11)
В турнирной таблице Восточной конференции «Ак Барс» занимает первое место (93 очка), а «Салават Юлаев» — шестое (68 очков). 0