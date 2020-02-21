«Магнитка» дома одолела «Нефтехимик»

В составе хозяев голами отметились Андрей Нестрашил (19-я минута), Томаш Филиппи (33) и Брэндон Козун (56).
Единственную шайбу гостей на 56-й минуте забросил Павел Куликов.
«Металлург» с 64 очками идет на седьмой строчке в Восточной конференции, «Нефтехимик» занимает десятое место (58).
В следующем матче магнитогорцы сыграет в гостях с «Сибирью», а нижнекамцы проведут два матча подряд с «Амуром» в Хабаровске.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Голы: Нестрашил — 13 (Филиппи), 18:53 — 1:0. Филиппи — 5 (бол., Мозякин, Кулемин), 32:22 — 2:0. Куликов — 6 (Черников), 55:13 — 2:1. Козун — 8 (Мозякин, Локтионов), 55:30 — 3:1Вратари: Кошечкин — Шарыченков (58:31 — 59:38)Броски: 37 (16+8+13) — 22 (5+11+6)Штраф: 10 — 12