«Автомобилист» дома обыграл «Сибирь»

В матче регулярного чемпионата КХЛна своем льду обыгралсо счетом 3:1.

Нападающий «Автомобилиста» Павел Дацюк пропускал этот поединок. Несмотря на это, представителям Екатеринбурга удалось выиграть в двух периодах и без него.

«Автомобилист» набрал 74 очка и теперь имеет 4-очковое преимущество над «Сибирью», занимая 4 место. У «Сибири» еще одна игра в запасе.