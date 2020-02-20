«Автомобилист» дома обыграл «Сибирь»

«Автомобилист» оторвался от «Сибири» в турнирной таблице
«Автомобилист»
Нападающий «Автомобилиста» Павел Дацюк пропускал этот поединок. Несмотря на это, представителям Екатеринбурга удалось выиграть в двух периодах и без него.
«Автомобилист» набрал 74 очка и теперь имеет 4-очковое преимущество над «Сибирью», занимая 4 место. У «Сибири» еще одна игра в запасе.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
Голы: Доус — 19 (Березин, Холланд), 30:24 — 1:0. Кучерявенко — 3 (Белоусов), 31:37 — 2:0. Романцев — 10 (бол., Чесалин), 34:39 — 2:1. Холланд — 16 (п.в.), 59:07 — 3:1Вратари: Галкин — Сятери (58:25 — 59:07, 59:21 — 59:30, 59:59)Штраф: 20 — 8Броски: 30 (15+7+8) — 29 (9+13+7)