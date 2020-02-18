«Ак Барс» завоевал первое место в Восточной конференции

В матче чемпионата КХЛна своем льду разобрался с, выиграв со счетом 5:3.

В составе хозяев шайбами отметились Эмиль Галимов, Станислав Галиев, Джастин Азеведо, Дмитрий Воронков и Михаил Фисенко. За гостей забивали Роб Клинкхаммер, Егор Мартынов и Павел Дедунов.

Эта победа принесла «Ак Барсу» очередное лидерство в Восточной конференции. Это уже четвертая победа команды. Ранее она занимала первое место в 2010, 2015 и 2018 годах.