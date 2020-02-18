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    «Ак Барс» завоевал первое место в Восточной конференции

    Хоккей КХЛ Авангард Ак Барс Прогнозы на КХЛ
    В матче чемпионата КХЛ «Ак Барс» на своем льду разобрался с «Авангардом», выиграв со счетом 5:3.

    Игроки «Ак Барса»
    Игроки «Ак Барса»

    В составе хозяев шайбами отметились Эмиль Галимов, Станислав Галиев, Джастин Азеведо, Дмитрий Воронков и Михаил Фисенко. За гостей забивали Роб Клинкхаммер, Егор Мартынов и Павел Дедунов.

    Эта победа принесла «Ак Барсу» очередное лидерство в Восточной конференции. Это уже четвертая победа команды. Ранее она занимала первое место в 2010, 2015 и 2018 годах.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ак Барс» (Казань) — «Авангард» (Омск) — 5:3 (2:0, 0:0, 3:3)
    Голы: Э. Галимов — 14 (Глухов, Галиев), 1:23 — 1:0. Галиев — 15 (Викстранд, Воронков), 19:22 — 2:0. Азеведо — 13 (бол., Кормье, Фрэттин), 43:52 — 3:0. Воронков — 5 (бол., Галиев, Э. Галимов), 48:16 — 4:0. Фисенко — 7 (Лямкин), 52:43 — 5:0. Клинкхаммер — 12 (Пьянов), 53:43 — 5:1. Мартынов — 5 (Фрэнсон, Семенов), 55:58 — 5:2. Дедунов — 8 (Стась), 59:54 — 5:3Нереализованный буллит: Зарипов (Ак Барс), 58:56 (Вратарь)Вратари: Билялов — ГариповШтраф: 14 — 12Броски: 34 (9+11+14) — 31 (11+12+8)
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