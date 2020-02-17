СКА — «Адмирал»: счет матча 6:0, обзор голов

одержал крупную победу надв домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 6:0 (1:0, 1:0, 4:0).

Шайбы забросили Кирилл Марченко (20 минута), Андрей Кузьменко (30), Антон Бурдасов (42), Йори Лехтеря (49), Йоонас Кемппайнен (52) и Владимир Ткачев (60).

Голкипер хозяев Магнус Хелльберг отразил 13 бросков и в третий раз в сезоне сыграл «на ноль».

Для «армейцев» эта победа стала девятой подряд.

КХЛ. Регулярный чемпионат СКА (Санкт-Петербург) — «Адмирал» (Владивосток) — 6:0 (1:0, 1:0, 4:0) Голы: Марченко — 5 (Подколзин), 19:07 — 1:0. Кузьменко — 12 (Коскиранта), 29:11 — 2:0. Бурдасов — 9 (Ткачев, Бенгтссон), 41:07 — 3:0. Лехтеря — 15 (Ожиганов, Токранов), 48:59 — 4:0. Кемппайнен — 6 (бол., Ткачев, Барабанов), 51:07 — 5:0. Ткачев — 14 (Барабанов, Белов), 59:25 — 6:0Вратари: Хелльберг — ТрушковШтраф: 4 — 8Броски: 47 (11+11+25) — 13 (5+6+2)

СКА занимает второе место в Западной конференции (87 очков), «Адмирал» — 11-й на Востоке (54 очка).

В другом матче «Йокерит» у себя дома разгромил московское «Динамо» — 5:0 (2:0, 3:0, 0:0).

КХЛ. Регулярный чемпионат «Йокерит» (Хельсинки) — «ХК Динамо» (Москва) — 5:0 (2:0, 3:0, 0:0) Голы: Мяеналанен — 4 (Лехтонен, Хаапала), 11:45 — 1:0. Хаапала — 6 (бол., Йенсен, Лехтонен), 19:56 — 2:0. Йоэнсуу — 15 (Регин, Савинайнен), 26:03 — 3:0. Йенсен — 14 (Пильстрем, Лехтонен), 30:50 — 4:0. Лехтонен — 17 (бол., Хаапала, Йенсен), 32:46 — 5:0Вратари: А. Ниеми — Бочаров (Еременко, 30:50)Штраф: 35 — 36Броски: 30 (10+13+7) — 15 (6+5+4)

«Йокерит» занимает третье место в Западной конференции (82 очка), а московское «Динамо» — четвертое (77 очков). 0