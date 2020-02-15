КХЛ: «Барыс» обыграл «Сочи», «Сибирь» одолела «Северсталь»

дома обыграл, аодержала победу надв рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«Барыс» продлил свою победную серию до шести матчей подряд.

«Барыс» (81 очко) занимает третье место в турнирной таблице Востока, а «Сочи» (55 очков) идет девятым на Западе.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Барыс» (Нур-Султан) — «Сочи» (Сочи) — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) Голы: Сагадеев — 7 (Блэкер, Гурков), 18:04 — 1:0. Валк — 6, 21:31 — 2:0. Шмелев — 13 (мен., Александров, Петров), 34:11 — 2:1. Стремвалль — 20 (Алтыбармакян), 45:20 — 2:2. Шевченко — 4 (Блэкер), 50:52 — 3:2Вратари: Карлссон — Налимов (59:24)Штраф: 4 — 10Броски: 31 (9+11+11) — 21 (5+7+9)

«Сибирь» одержала волевую победу со счетом 3:2.

У «Сибири» — 68 очков и пятое место на Востоке, а «Северсталь» (50 очков) — десятая на западе.