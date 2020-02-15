КХЛ: «Барыс» обыграл «Сочи», «Сибирь» одолела «Северсталь»

Игроки «Барыса»
КХЛ
«Барыс» продлил свою победную серию до шести матчей подряд.
«Барыс» (81 очко) занимает третье место в турнирной таблице Востока, а «Сочи» (55 очков) идет девятым на Западе.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Барыс» (Нур-Султан) — «Сочи» (Сочи) — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
Голы: Сагадеев — 7 (Блэкер, Гурков), 18:04 — 1:0. Валк — 6, 21:31 — 2:0. Шмелев — 13 (мен., Александров, Петров), 34:11 — 2:1. Стремвалль — 20 (Алтыбармакян), 45:20 — 2:2. Шевченко — 4 (Блэкер), 50:52 — 3:2Вратари: Карлссон — Налимов (59:24)Штраф: 4 — 10Броски: 31 (9+11+11) — 21 (5+7+9)
«Сибирь» одержала волевую победу со счетом 3:2.
У «Сибири» — 68 очков и пятое место на Востоке, а «Северсталь» (50 очков) — десятая на западе.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Северсталь» (Череповец) — 3:2 (2:2, 0:0, 1:0)
Голы: Хабаров — 3, 5:31 — 0:1. Пуустинен — 18 (Руохомаа, Коротков), 14:05 — 1:1. Хохлов — 5 (Монахов, Провольнев), 14:44 — 1:2. Йокипакка — 3 (бол., Романцев, Миловзоров), 19:18 — 2:2. Макаров — 2 (Руохомаа, Пуустинен), 53:49 — 3:2Вратари: Сятери — Подъяпольский (57:44 — 57:49, 58:01)Штраф: 4 — 8Броски: 27 (9+13+5) — 32 (9+12+11)