«Ак Барс» в Казани победил «Спартак»

В составе победителей отличились Кирилл Петров, Данис Зарипов, Никита Дыняк, Эмиль Галимов.
Единственную шайбу красно-белых забросил Александр Хохлачёв.
«Ак Барс» продолжает возглавлять турнирную таблицу Востока с 87 очками, «Спартак» — 5-й на Западе (72).
В следующей игре казанцы встретятся дома с «Авангардом» 18 февраля, красно-белые также на своей площадке примут «Торпедо».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — «Спартак» (Москва) — 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)
Голы: Петров — 12 (Викстранд, Фрэттин), 39:31 — 1:0. Хохлачев — 13 (Д. Вишневский, Малыхин), 46:47 — 1:1. Зарипов — 12 (бол., Яруллин), 50:48 — 2:1. Дыняк — 2 (Зарипов, Рукавишников), 53:41 — 3:1. Глухов — 8, 58:20 — 4:1Вратари: Рейдеборн — ГудачекБроски: 33 (12+10+11) — 19 (2+8+9)Штраф: 4 — 22