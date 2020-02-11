«Спартак» одержал волевую победу над «Магниткой»

В составе красно-белых дубль оформил Робин Ганзл, еще по шайбе забросили Патрик Херсли и Каспарс Даугавиньш.
За «Магнитку» отличились Богдан Потехин и Андрей Нестрашил.
Подопечные Олега Знарка одержали четвертую победу в шестиматчевой домашней серии.
Команда из Москвы расположилась на пятом месте Западной конференции, из Магнитогорска — на восьмом Восточной.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — «Металлург» (Магнитогорск) — 4:2 (0:0, 1:2, 3:0)
Голы: Потехин — 11, 21:48 — 0:1. Нестрашил — 12 (бол., Филиппи), 29:21 — 0:2. Ганзл — 13 (Никонцев, Кулик), 32:34 — 1:2. Херсли — 8 (Цыплаков, Кулик), 48:03 — 2:2. Даугавиньш — 16 (бол., Зубов, Ганзл), 48:46 — 3:2. Ганзл — 14 (п.в., Никонцев, Рылов), 59:51 — 4:2Вратари: Гудачек — Кошечкин (Носов, 48:36, Кошечкин, 48:40, 58:56 — 59:51)Броски: 21 (7+7+7) — 42 (10+20+12)Штраф: 24 — 12