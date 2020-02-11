НХЛ. Дубль Кучерова, шайба Проворова, у Овечкина «-4»

«Филадельфия» — «Флорида» 4:1

«Филадельфия» продлила проигрышную серию «Флориды» до четырех матчей — 4:1 (1:1, 2:0, 1:0). На счету российского защитника хозяев Ивана Проворова гол. Голкипер Сергей Бобровский отразил 30 бросков из 33.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Флорида» — 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) Голы: Уигар — 4 (Экблад, Барков), 3:07 — 0:1. Проворов — 10 (Нисканен, Питлик), 13:58 — 1:1. ван Римсдайк — 16 (Ворачек, Браун), 25:24 — 2:1. Санхейм — 8 (ван Римсдайк, Лотон), 39:08 — 3:1. Жиру — 15 (мен., п.в.), 58:51 — 4:1Вратари: Харт — Бобровский (58:32 — 58:51)Штраф: 10-10Броски: 34 (11+13+10) — 31 (10+10+11)

В турнирной таблице Восточной конференции «Филадельфия» (69 очков) идет седьмой, «Флорида» (64) — десятая.

«Филадельфия» — «Флорида» 4:1

«Вашингтон» — «Нью-Йорк Айлендерс» 3:5

«Вашингтон» на своем льду проиграл «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 3:5 (1:3, 2:2, 0:0). У победителей дубль сделал Энтони Бовиллье, а Джош Бейли и Брок Нельсон отдали по три результативные передачи.

Илья Самсонов пропустил пять шайб после 20 бросков и был заменен на Брэйдена Холтби. У Александра Овечкина показатель полезности «-4».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Айлендерс» — 3:5 (1:3, 2:2, 0:0) Голы: Бовилье — 16 (Бэйли, Нельсон), 3:30 — 0:1. Бовилье — 17 (Нельсон, Бэйли), 6:16 — 0:2. Карлсон — 15 (Бэкстрем), 12:55 — 1:2. Тэйвз — 5 (Бэйли, Пулок), 18:06 — 1:3. Комаров — 2 (Нельсон, Ледди), 20:45 — 1:4. Эберле — 9 (Ли, Барзал), 30:36 — 1:5. Эллер — 14 (Хагелин, Кемпны), 31:25 — 2:5. Оши — 21 (бол., Карлсон, Бэкстрем), 36:59 — 3:5Вратари: Самсонов (Холтби, 30:36, 57:02) — ГрайссШтраф: 9-11Броски: 29 (10+8+11) — 32 (10+14+8)

«Вашингтон» с 77 очками занимает третье место на Востоке, «Айлендерс» (70) — пятый.

«Вашингтон» — «Нью-Йорк Айлендерс» 3:5

«Монреаль» — «Аризона» 2:3

«Аризона» прервала 4-матчевую победную серию «Монреаля» — 3:2 (1:2, 1:0, 1:0). У победителей два (1+1) очка набрал Дерек Степан. Нападающий «Канадиенс» Илья Ковальчук провел на льду 21:36, нанес четыре броска в створ и выполнил два силовых приема.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Аризона» — 2:3 (2:1, 0:1, 0:1) Голы: Эванс — 1 (Казинс, Томпсон), 0:51 — 1:0. Галлахер — 19 (Татар, Дано), 1:52 — 2:0. Степан — 9 (Кессел), 5:08 — 2:1. Холл — 14 (Дворак), 36:36 — 2:2. Чикран — 12 (бол., Келлер, Степан), 59:00 — 2:3Вратари: Прайс (59:16) — РаантаШтраф: 12-12Броски: 28 (10+3+15) — 34 (11+17+6)

«Монреаль» (61 балл) — 11-й на Востоке, «Аризона» (63) — восьмая на Западе.

«Монреаль» — «Аризона» 2:3

«Коламбус» — «Тампа-Бэй» 1:2 ОТ

«Коламбус» в домашнем матче в овертайме уступил «Тампа-Бэй» — 1:2 (0:1, 1:0, 0:0, 0:1). Дубль оформил нападающий гостей Никита Кучеров. Защитник Михаил Сергачев отметился результативной передачей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Тампа-Бэй» — 1:2 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 0:1) Голы: Кучеров — 26 (Сергачев, Пойнт), 2:29 — 0:1. Бьоркстранд — 18 (Дюбуа, Бемстрем), 23:44 — 1:1. Кучеров — 27 (Хедман, Пойнт), 60:31 — 1:2Вратари: Мерзликинс — МакэлхинниШтраф: 10-10Броски: 32 (8+15+9+0) — 30 (12+6+11+1)

В турнирной таблице Восточной конференции «Коламбус» идет шестым, а «Тампа-Бэй» расположилась на второй позиции.

«Коламбус» — «Тампа-Бэй» 1:2 ОТ

«Ванкувер» — «Нэшвилл» 6:2

«Сан-Хосе» — «Калгари» 2:6