«Авангард» по буллитам обыграл «Ак Барс»

Фрагмент матча
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Хозяева открыли счет на 3-й минуте — отличился Валентин Пьянов. За 13 секунд до сирены Станислав Галиев сравнял счет и перевел игру в овертайм, где команды не отличились.
В серии буллитов победил «Авангард» — победный бросок на счету Тайлера Бека.
Это поражение прервало семиматчевую победную серию казанцев, которые остались лидерами Восточной конференции и досрочно стали победителями дивизиона Харламова.
«Авангард» подобрался к команде Дмитрия Квартального на расстояние двух очков (80 и 83), но «Ак Барс» сыграл на две игры меньше. Подопечные Боба Хартли обеспечили себе место в топ-4 конференции
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — «Ак Барс» (Казань) — 2:1 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы: Пьянов — 9 (Зернов, Войнов), 2:12 — 1:0. Галиев — 14 (Кормье, Азеведо), 59:47 — 1:1Победный буллит: БекВратари: Гарипов — Рейдеборн (58:48 — 59:08, 59:19 — 59:47)Броски: 28 (8+10+4+6) — 34 (16+6+10+2)Штраф: 2 — 8