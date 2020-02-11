«Авангард» по буллитам обыграл «Ак Барс»

Омскийодержал домашнюю победу над казанским(2:1 ПБ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Хозяева открыли счет на 3-й минуте — отличился Валентин Пьянов. За 13 секунд до сирены Станислав Галиев сравнял счет и перевел игру в овертайм, где команды не отличились.

В серии буллитов победил «Авангард» — победный бросок на счету Тайлера Бека.

Это поражение прервало семиматчевую победную серию казанцев, которые остались лидерами Восточной конференции и досрочно стали победителями дивизиона Харламова.

«Авангард» подобрался к команде Дмитрия Квартального на расстояние двух очков (80 и 83), но «Ак Барс» сыграл на две игры меньше. Подопечные Боба Хартли обеспечили себе место в топ-4 конференции