Худшая команда НХЛ одолела лидера регулярного чемпионата

В составе победителей отличились Брендан Перлини и Андреаса Атанасью, оформивший дубль. Единственная шайба «Мишек» на счету Тори Круга.
«Брюинз» прервали серию из шести побед, при этом команда Брюса Кэссиди осталась на первой строчке в турнирной таблице с 80 очками.
«Детройт» располагается на последнем месте Восточной конференции с 32 очками.
В следующем матче «мишки» сойдутся с «Монреалем» на своем льду. Игра состоится 13 февраля. «Красные крылья» днем ранее отправятся на выезд к «Баффало».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Детройт» — «Бостон» — 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)
Голы: Перлини — 1 (Эрне), 22:07 — 1:0. Краг — 8 (Пастрняк, Бержерон), 40:33 — 1:1. Атанасиу — 6 (бол., Бертуцци, Ларкин), 47:10 — 2:1. Атанасиу — 7 (п.в., Эн, Гронек), 59:31 — 3:1Вратари: Бернье — Раск (58:20 — 59:31)Броски: 20 (6+7+7) — 40 (12+14+14)Штраф: 8 — 6