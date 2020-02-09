Худшая команда НХЛ одолела лидера регулярного чемпионата

В матче регулярного чемпионата НХЛна своем льду обыгралсо счетом 3:1.

В составе победителей отличились Брендан Перлини и Андреаса Атанасью, оформивший дубль. Единственная шайба «Мишек» на счету Тори Круга.

«Брюинз» прервали серию из шести побед, при этом команда Брюса Кэссиди осталась на первой строчке в турнирной таблице с 80 очками.

«Детройт» располагается на последнем месте Восточной конференции с 32 очками.

В следующем матче «мишки» сойдутся с «Монреалем» на своем льду. Игра состоится 13 февраля. «Красные крылья» днем ранее отправятся на выезд к «Баффало».