Овечкин нанес травму Самсонову на тренировке

Нападающий «Вашингтона»нанес травму голкиперуна тренировке команды, сообщает журналист Тарик Эл-Башир на своей странице в Twitter.

После одного из бросков Овечкина шайба попала вратарю в маску. Самсонов покинул площадку при помощи партнеров.

Главный тренер «Кэпиталс» Тодд Рирден заявил, что россиянин может пропустить матч с «Лос-Анджелесом».

Here's what @KgriggsPhoto caught on video of Samsonov's close shave. HC Todd Reirden says he took the Ovechkin shot, «to the head.»

Samsonov was taken off as a precaution, get checked by doctors. Vitek Vanacek will be recalled to backup in case Samsonov isn't cleared #ALLCAPS pic.twitter.com/FeFhfV2qqf