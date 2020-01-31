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    Хет-трик Кугрышева помог «Салавату» обыграть «Адмирал»

    Хоккей КХЛ Адмирал Салават Юлаев Прогнозы на КХЛ
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» на выезде обыграл «Адмирал» со счетом 6:3 (1:1, 3:2, 2:0).

    Хоккеисты «Салавата Юлаева»
    Хоккеисты «Салавата Юлаева»

    Хет-трик у победителей оформил Дмитрий Кугрышев (3, 23 и 40 минуты), дубль на счету Ильи Крикунова (23 и 50), еще одну шайбу забросил Александр Бурмистров (53).

    В составе проигравших дублем отметился Мартин Бакош (21 и 40), один точный бросок нанес Маркус Юнг (8).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Адмирал» (Владивосток) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:6 (1:1, 2:3, 0:2)
    Голы: Кугрышев — 13 (Сергеев), 2:20 — 0:1. Юнг — 14 (Вихарев, Бакош), 7:30 — 1:1. Бакош — 17 (Альмквист, Вихарев), 20:17 — 2:1. Крикунов — 4 (Картаев), 22:39 — 2:2. Кугрышев — 14 (Кадейкин, Жарков), 22:57 — 2:3. Бакош — 18 (бол., Юнг, Лалонд), 39:32 — 3:3. Кугрышев — 15 (Кадейкин), 39:55 — 3:4. Крикунов — 5 (Картаев, Солодухин), 49:20 — 3:5. Бурмистров — 4 (Крикунов), 52:28 — 3:6Вратари: Олкинуора (Красоткин, 22:57) — МетсолаШтраф: 6 — 4Броски: 35 (12+12+11) — 33 (11+13+9)

    В турнирной таблице Восточной конференции «Салават Юлаев» занимает шестое место (60 очков), а «Адмирал» — девятое (52 очка). 0

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