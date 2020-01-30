НХЛ. Дубль Радулова и гол Гурьянова, Овечкин вышел на девятое место в списке снайперов лиги

«Даллас» — «Торонто» 3:5

«Даллас» уступил на своем льду «Торонто» со счетом 3:5 (1:1, 1:2, 1:2). В составе победителей по голу забили Остон Мэттьюс, Зак Хайман, Тайсон Бэрри, Вильям Нюландер и Андреас Юнссон. У «Старз» все три гола забили российские игроки: дублем отметился Александр Радулов, еще одни гол на счету Дениса Гурьянова.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Даллас» — «Торонто» — 3:5 (1:1, 1:2, 1:2) Голы: Мэттьюс — 36 (Марнер, Бэрри), 12:18 — 0:1. Гурьянов — 13 (Клингберг), 17:21 — 1:1. Хаймэн — 14 (Марнер, Мэттьюс), 24:40 — 1:2. Бэрри — 5 (Капанен, Юнссон), 31:58 — 1:3. Радулов — 14 (Факса, Комо), 39:02 — 2:3. Нюландер — 24 (Маззин, Керфут), 43:28 — 2:4. Радулов — 15 (Хейсканен, Янмарк), 46:26 — 3:4. Юнссон — 7 (п.в.), 59:57 — 3:5Вратари: Бишоп (58:15 — 59:57) — АндерсенШтраф: 4-6Броски: 34 (10+15+9) — 34 (12+8+14)

«Даллас» (60 очков) идет третьим на Западе, «Торонто» (61) — девятый на Востоке.

«Даллас» — «Торонто» 3:5

«Вашингтон» — «Нэшвилл» 4:5

«Вашингтон» проиграл дома «Нэшвиллу» со счетом 4:5 (2:3, 2:0, 0:2). Российский нападающий «столичных» Александр Овечкин отметился голом и голевой передачей. Это позволило ему выйти на чистое первое место по количеству сезонов с 35 голами среди левых форвардов лиги, а также выйти на чистое девятое место в истории снайперов НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Нэшвилл» — 4:5 (2:3, 2:0, 0:2) Голы: Паник — 6 (Хагелин), 9:28 — 1:0. Тинорди — 1 (Форсберг), 10:15 — 1:1. Гранлунд — 10 (бол., Форсберг, Террис), 12:52 — 1:2. Гримальди — 9 (Йоси, Бонино), 16:02 — 1:3. Овечкин — 35, 16:26 — 2:3. Паник — 7, 26:01 — 3:3. Уилсон — 16 (бол., Эллер, Овечкин), 31:06 — 4:3. Джохансен — 11 (мен.), 43:00 — 4:4. Вебер — 1 (Хэмьюс, Джохансен), 55:23 — 4:5Вратари: Холтби (58:43) — СаросШтраф: 10-12Броски: 33 (15+14+4) — 24 (7+7+10)

«Вашингтон» (73 очка) остался первым на Востоке, «Нэшвилл» (53) — 11-й на Западе.

«Вашингтон» — «Нэшвилл» 4:5

«Анахайм» — «Аризона» 4:2

Дубль Адама Хенрика принес «Анахайму» домашнюю победу над «Миннесотой» со счетом 4:2 (2:1, 2:1, 0:0).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Аризона» — 4:2 (2:1, 2:1, 0:0) Голы: Хенрик — 16 (Терри), 5:39 — 1:0. Хиностроза — 5 (Круз, Шмолц ), 7:18 — 1:1. Хенрик — 17 (Каше), 16:09 — 2:1. Линдхольм — 2 (Грант, Делорье), 25:25 — 3:1. Круз — 12 (Шмолц , Хиностроза), 36:01 — 3:2. Рауни — 6 (мен., Грант), 39:14 — 4:2Вратари: Гибсон — Раанта (58:06 — 58:37)Штраф: 10-8Броски: 32 (12+12+8) — 27 (12+10+5)

В турнирной таблице Западной конференции «Анахайм» идет 14-м, а «Аризона» находится на восьмой позиции.

«Лос-Анджелес» — «Тампа-Бэй» 2:4

Благодаря трем очкам Стэмкоса «Тампа» на выезде переиграла «Лос-Анджелес» со счетом 4:2 (0:1, 2:1, 2:0).

«Эдмонтон» — «Калгари» 3:4 Б

«Калгари» одержал победу по буллитам над «Эдмонтоном» в выездном матче — 4:3 Б (1:0, 2:2, 0:1, 0:0, 1:0). Победный буллит реализовал Шон Монахан. В настоящий момент «Калгари» и «Эдмонтон» находятся в зоне плей-офф.

«Сан-Хосе» — «Ванкувер» 2:5

«Ванкувер» разгромил на выезде «Сан Хосе» со счетом 5:2 (1:1, 0:1, 4:0). 0