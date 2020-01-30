НХЛ. Дубль Радулова и гол Гурьянова, Овечкин вышел на девятое место в списке снайперов лиги

«Даллас» — «Торонто» 3:5
«Даллас» уступил на своем льду «Торонто» со счетом 3:5 (1:1, 1:2, 1:2). В составе победителей по голу забили Остон Мэттьюс, Зак Хайман, Тайсон Бэрри, Вильям Нюландер и Андреас Юнссон. У «Старз» все три гола забили российские игроки: дублем отметился Александр Радулов, еще одни гол на счету Дениса Гурьянова.
«Даллас» (60 очков) идет третьим на Западе, «Торонто» (61) — девятый на Востоке.
«Вашингтон» — «Нэшвилл» 4:5
«Вашингтон» проиграл дома «Нэшвиллу» со счетом 4:5 (2:3, 2:0, 0:2). Российский нападающий «столичных» Александр Овечкин отметился голом и голевой передачей. Это позволило ему выйти на чистое первое место по количеству сезонов с 35 голами среди левых форвардов лиги, а также выйти на чистое девятое место в истории снайперов НХЛ.
«Вашингтон» (73 очка) остался первым на Востоке, «Нэшвилл» (53) — 11-й на Западе.
«Анахайм» — «Аризона» 4:2
Дубль Адама Хенрика принес «Анахайму» домашнюю победу над «Миннесотой» со счетом 4:2 (2:1, 2:1, 0:0).
В турнирной таблице Западной конференции «Анахайм» идет 14-м, а «Аризона» находится на восьмой позиции.
«Лос-Анджелес» — «Тампа-Бэй» 2:4
Благодаря трем очкам Стэмкоса «Тампа» на выезде переиграла «Лос-Анджелес» со счетом 4:2 (0:1, 2:1, 2:0).
«Эдмонтон» — «Калгари» 3:4 Б
«Калгари» одержал победу по буллитам над «Эдмонтоном» в выездном матче — 4:3 Б (1:0, 2:2, 0:1, 0:0, 1:0). Победный буллит реализовал Шон Монахан. В настоящий момент «Калгари» и «Эдмонтон» находятся в зоне плей-офф.
«Сан-Хосе» — «Ванкувер» 2:5
«Ванкувер» разгромил на выезде «Сан Хосе» со счетом 5:2 (1:1, 0:1, 4:0). 0