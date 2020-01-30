Московское «Динамо» обыграло рижское

В составе победителей отличились Игорь Полыгалов, Андрей Алексеев, Теему Пулккинен, Дмитрий Моисеев и Дмитрий Яшкин.
За гостей шайбы забросили Александр Протапович и Микеликс Редлихс.
Московское «Динамо» с тремя победами подряд занимает четвертое место в Западной конференции, набрав 71 очков в 54 встречах.
Рижское «Динамо» с серией из восьми поражений замыкают таблицу Запада, занимая 12-е место, и является худшей командой регулярного чемпионата, имея лишь 34 очка после 52 встреч.
1 февраля московские динамовцы встретятся в гостях со «Спартаком», а рижане в тот же день сыграют в Казани с «Ак Барсом».
«Спартак» — ближайший преследователей команды Владимира Крикунова. Красно-белые в 53 матчах набрали 68 очков и занимают пятое место в таблице Западной конференции.
Еще в одном матче ХК «Сочи» дома обыграл «Северсталь» — 3:0.
В составе победителей дубль оформил Мальте Стремвалль, еще одну шайбу забросил Юрий Александров.
После этой встречи команда Александра Андриевского занимает 9-е место в таблице «Запада», набрав 48 очков. У череповецкого клуба — 48 очков и 10-я позиция.