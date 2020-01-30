Московское «Динамо» обыграло рижское

Московскоев домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграло римскоесо счетом 5:2 (1:1, 1:0, 3:1).

В составе победителей отличились Игорь Полыгалов, Андрей Алексеев, Теему Пулккинен, Дмитрий Моисеев и Дмитрий Яшкин.

За гостей шайбы забросили Александр Протапович и Микеликс Редлихс.

Московское «Динамо» с тремя победами подряд занимает четвертое место в Западной конференции, набрав 71 очков в 54 встречах.

Рижское «Динамо» с серией из восьми поражений замыкают таблицу Запада, занимая 12-е место, и является худшей командой регулярного чемпионата, имея лишь 34 очка после 52 встреч.

1 февраля московские динамовцы встретятся в гостях со «Спартаком», а рижане в тот же день сыграют в Казани с «Ак Барсом».

«Спартак» — ближайший преследователей команды Владимира Крикунова. Красно-белые в 53 матчах набрали 68 очков и занимают пятое место в таблице Западной конференции.

КХЛ. Регулярный чемпионат «ХК Динамо» (Москва) — «Динамо» (Рига) — 5:2 (1:1, 1:0, 3:1) Голы: Протапович — 4 (Эштон, Балинскис), 2:05 — 0:1. Полыгалов — 8 (Тарасов), 7:11 — 1:1. Алексеев — 5 (Миронов, Индрашис), 26:56 — 2:1. Пулккинен — 22 (Миронов, Полыгалов), 41:11 — 3:1. Моисеев — 3 (Пулккинен, Хиетанен), 43:43 — 4:1. Редлихс — 5 (Мамчицс, Дарзиньш), 48:59 — 4:2. Яшкин — 25 (Индрашис, Шипачев), 56:28 — 5:2Вратари: Еременко — МакаровБроски: 27 (10+9+8) — 32 (9+14+9)Штраф: 42 — 8

Еще в одном матче ХК «Сочи» дома обыграл «Северсталь» — 3:0.

В составе победителей дубль оформил Мальте Стремвалль, еще одну шайбу забросил Юрий Александров.

После этой встречи команда Александра Андриевского занимает 9-е место в таблице «Запада», набрав 48 очков. У череповецкого клуба — 48 очков и 10-я позиция.