СКА разгромил минское «Динамо» в первом матче Брагина

Фрагмент матча
globallookpress.com
В составе армейцев отличились Максим Карпов, Ярно Коскиранта, Кирилл Марченко и Иван Морозов, оформивший дубль.
Этот матч стал первым для нового старшего тренера СКА Валерия Брагина, о назначении которого было объявлено 28 января.
Наставник молодежной сборной России будет работать в петербуржской команде с нападением и реализацией большинства.
СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. Ранее коллектив Алексея Кудашова уже обеспечил себе участие в Кубке Гагарина.
Минское «Динамо» располагается на последней строчке. В 52 матчах команда набрала 34 очка и потеряла шансы на выход в плей-офф.
КХЛ. Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Минск) — 5:0 (4:0, 0:0, 1:0)
Голы: Карпов — 8 (бол., Кузьменко, Коскиранта), 0:44 — 1:0. Морозов — 3 (Марченко, Токранов), 1:53 — 2:0. Коскиранта — 5 (Бенгтссон), 5:51 — 3:0. Марченко — 4 (Подколзин, Морозов), 11:50 — 4:0. Морозов — 4 (Кетов, Галенюк), 45:44 — 5:0Вратари: Хелльберг — ТэйлорБроски: 37 (17+14+6) — 18 (6+6+6)Штраф: 11 — 15