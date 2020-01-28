СКА разгромил минское «Динамо» в первом матче Брагина

Питерскийодержал домашнюю победу над минским(5:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе армейцев отличились Максим Карпов, Ярно Коскиранта, Кирилл Марченко и Иван Морозов, оформивший дубль.

Этот матч стал первым для нового старшего тренера СКА Валерия Брагина, о назначении которого было объявлено 28 января.

Наставник молодежной сборной России будет работать в петербуржской команде с нападением и реализацией большинства.

СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. Ранее коллектив Алексея Кудашова уже обеспечил себе участие в Кубке Гагарина.

Минское «Динамо» располагается на последней строчке. В 52 матчах команда набрала 34 очка и потеряла шансы на выход в плей-офф.