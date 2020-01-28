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    «Сибирь» победила «Динамо» в Риге

    Хоккей КХЛ Динамо Рига Сибирь Прогнозы на КХЛ
    Рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ уступил новосибирской «Сибири» со счетом 0:1 (0:0, 0:0, 0:1).

    «Сибирь»
    «Сибирь»

    Единственную шайбу в матче на 50-й минуте забросил Александр Шаров.

    Ворота гостей защищал финн Харри Сятери, отразивший 29 бросков.

    Рижское «Динамо» потерпело седьмое поражение подряд. Латвийский клуб занимает предпоследние 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 34 очка в 51 матче.

    «Сибирь» занимает пятое место на Востоке, набрав 61 очков в 52 встречах.

    30 января рижское «Динамо» встретится в гостях с московским «Динамо». «Сибирь» 1 февраля примет на своей площадке «Динамо» из Минска.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Рига) — «Сибирь» (Новосибирск) — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
    Гол: Шаров — 12 (Комаров), 49:57 — 0:1Вратари: Салак (58:30) — СятериБроски: 29 (18+3+8) — 21 (7+8+6)Штраф: 2 — 4
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