«Сибирь» победила «Динамо» в Риге

Единственную шайбу в матче на 50-й минуте забросил Александр Шаров.
Ворота гостей защищал финн Харри Сятери, отразивший 29 бросков.
Рижское «Динамо» потерпело седьмое поражение подряд. Латвийский клуб занимает предпоследние 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 34 очка в 51 матче.
«Сибирь» занимает пятое место на Востоке, набрав 61 очков в 52 встречах.
30 января рижское «Динамо» встретится в гостях с московским «Динамо». «Сибирь» 1 февраля примет на своей площадке «Динамо» из Минска.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Рига) — «Сибирь» (Новосибирск) — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Гол: Шаров — 12 (Комаров), 49:57 — 0:1Вратари: Салак (58:30) — СятериБроски: 29 (18+3+8) — 21 (7+8+6)Штраф: 2 — 4