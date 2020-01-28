«Авангард» взял верх над «Нефтехимиком», одержав восьмую победу подряд

Фрагмент матча
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Голами в составе победителей отметились Семен Кошелев, Денис Зернов и Свен Андригетто.
За гостей отличились Райан Мерфи и Марат Хайруллин.
«Авангард» одержал восьмую подряд и находится на втором месте турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 76 очков в 53 матчах.
У «Ак Барса» столько же очков после 51 встречи, однако казанцы одержали больше побед в основное время — 30 против 29.
«Нефтехимик», проиграв пять из шести последних встреч, занимает 10-е место с 50 очками после 52 игр.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)
Голы: Мерфи — 5 (бол., Пайгин), 4:17 — 0:1. Кошелев — 10 (Мартынов, Семенов), 8:46 — 1:1. Зернов — 2 (Клинкхаммер, Покка), 26:44 — 2:1. Андригетто — 13 (Войнов, Бек), 27:44 — 3:1. Хайруллин — 10 (бол., Шарипзянов, Берглунд), 50:58 — 3:2Вратари: Гарипов (Бобков, 28:41) — Барулин (59:13)Броски: 24 (5+14+5) — 30 (7+3+20)Штраф: 8 — 4