«Авангард» взял верх над «Нефтехимиком», одержав восьмую победу подряд

Омскийв матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл нижнекамскийсо счетом 3:2 (1:1, 2:0, 0:1).

Голами в составе победителей отметились Семен Кошелев, Денис Зернов и Свен Андригетто.

За гостей отличились Райан Мерфи и Марат Хайруллин.

«Авангард» одержал восьмую подряд и находится на втором месте турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 76 очков в 53 матчах.

У «Ак Барса» столько же очков после 51 встречи, однако казанцы одержали больше побед в основное время — 30 против 29.

«Нефтехимик», проиграв пять из шести последних встреч, занимает 10-е место с 50 очками после 52 игр.