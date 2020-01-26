Атлантический дивизион победил Столичный в Матче звезд НХЛ

Команда Атлантического дивизиона обыграла Столичный дивизион в полуфинале Матча звезд НХЛ со счетом 9:5 (4:4, 5:1).

В составе победителей по хет-трику оформили Давид Пастрняк и Энтони Дюклер. На счету Тайлера Бертуцци ассистентский покер, Виктор Хедман и Джек Айкел сделали по 3 голевые передачи. Голкипер Андрей Василевский отыграл один период, в котором отразил 6 бросков из 7.

В команде Столичного дивизиона самым результативным игроком стал Сет Джонс, набравший 4 (1+3) очка.

Соперник Атлантического дивизиона в финале Матча звезд НХЛ определится во втором полуфинале между Центральным и Тихоокеанским дивизионами. 0