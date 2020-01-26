СКА одержал вторую победу подряд, обыграв «Торпедо»

В матче КХЛне совсем уверенно обыгралсо счетом 4:3. В третьем периоде хозяева чуть не растеряли все преимущество.

В составе СКА на свой счет гол и голевую передачу записал Евгений Морозов.

После второго периода питерская команда вела в счете 4:1. Однако «Торпедо» забил две шайбы в третьей части матча, поэтому концовка получилась нервной.

СКА занял второе место на Западе и первое место в Дивизионе Боброва, набрав 73 очка. «Торпедо» на седьмом месте в западной группе с 56 баллами.