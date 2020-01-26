СКА одержал вторую победу подряд, обыграв «Торпедо»

Владимир Ткачев
globallookpress.com
В составе СКА на свой счет гол и голевую передачу записал Евгений Морозов.
После второго периода питерская команда вела в счете 4:1. Однако «Торпедо» забил две шайбы в третьей части матча, поэтому концовка получилась нервной.
СКА занял второе место на Западе и первое место в Дивизионе Боброва, набрав 73 очка. «Торпедо» на седьмом месте в западной группе с 56 баллами.
КХЛ. Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:3 (1:0, 3:1, 0:2)
Голы: Морозов — 2 (Подколзин), 8:14 — 1:0. Кузьменко — 11 (бол., Морозов, Марченко), 26:15 — 2:0. Якупов — 10 (Лехтеря), 38:56 — 3:0. Шенфельд — 10 (Геноуэй, Рэтти), 39:46 — 3:1. Ожиганов — 3 (Кузьменко), 39:56 — 4:1. Белевич — 7 (Ильин), 53:14 — 4:2. Баранцев — 7 (бол., Шор, Геноуэй), 58:57 — 4:3Вратари: Самонов — Тихомиров (58:38 — 58:57, 59:16)Штраф: 4 — 4Броски: 36 (12+14+10) — 18 (2+8+8)