«Спартак» «всухую» обыграл «Трактор»

В составе победителей отличились Анатолий Никонцев (38-я минута), Робин Ганзл (44-я), Патрик Херсли (50-я) и Александр Хохлачев (51-я).
Голкипер «Спартака» Никита Беспалов отразил 30 бросков челябинцев.
Команда Олега Знарка располагается на 5-й строчке в турнирной таблице Западной конференции с 66 очками. «Трактор» — 11-е место с 45 баллами (Восточная).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — «Трактор» (Челябинск) — 4:0 (0:0, 1:0, 3:0)
Голы: Никонцев — 8 (Рылов), 37:37 — 1:0. Ганзл — 12 (Карсумс), 43:13 — 2:0. Херсли — 7 (бол., Рылов, Зубов), 49:19 — 3:0. Хохлачев — 11 (бол., Херсли, Карсумс), 50:34 — 4:0Вратари: Беспалов — Галимов (Федотов, 50:34)Броски: 30 (11+10+9) — 30 (5+9+16)Штраф: 13 — 17