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    «Спартак» «всухую» обыграл «Трактор»

    Хоккей КХЛ Спартак Трактор Прогнозы на КХЛ
    Московский «Спартак» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл челябинский «Трактор» со счетом 4:0 (0:0, 1:0, 3:0).

    «Спартак»
    «Спартак»

    В составе победителей отличились Анатолий Никонцев (38-я минута), Робин Ганзл (44-я), Патрик Херсли (50-я) и Александр Хохлачев (51-я).

    Голкипер «Спартака» Никита Беспалов отразил 30 бросков челябинцев.

    Команда Олега Знарка располагается на 5-й строчке в турнирной таблице Западной конференции с 66 очками. «Трактор» — 11-е место с 45 баллами (Восточная).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Спартак» (Москва) — «Трактор» (Челябинск) — 4:0 (0:0, 1:0, 3:0)
    Голы: Никонцев — 8 (Рылов), 37:37 — 1:0. Ганзл — 12 (Карсумс), 43:13 — 2:0. Херсли — 7 (бол., Рылов, Зубов), 49:19 — 3:0. Хохлачев — 11 (бол., Херсли, Карсумс), 50:34 — 4:0Вратари: Беспалов — Галимов (Федотов, 50:34)Броски: 30 (11+10+9) — 30 (5+9+16)Штраф: 13 — 17
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