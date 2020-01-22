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    «Рейнджерс» вернули Шестеркина в АХЛ

    Хоккей НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс Прогнозы на НХЛ
    Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отправлен в фарм-клуб «Хартфорд Вулф Пэк», выступающий в АХЛ, сообщает пресс-служба клуба.

    Игорь Шестеркин
    Игорь Шестеркин

    24-летний российский вратарь в текущем сезоне провел три матча в НХЛ. В среднем за матч он пропускал 2,68 шайбы. Процент отраженных бросков — 92,9.

    В начале января россиянин был выбран для участия в Матче звезд АХЛ 2020 года за команду Атлантического дивизиона. Позже лига заменила Игоря на голкипера «Херши Бирз» Витека Ванечека.

    Игорь Шестеркин был выбран «Рейнджерс» под общим 118-м номером на драфте 2014 года. В мае 2019 года россиянин подписал контракт новичка с клубом из Нью-Йорка. 0

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