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    Команда дивизиона Боброва стала победителем Матча звезд КХЛ

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Команда дивизиона Боброва в финале Матча звезд КХЛ обыграла по буллитам команду дивизиона Тарасова — 7:6 ПБ.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В основное время встречи за команду дивизиона Тарасова шайбы забросили Чарльз Дженовей (2-я минута), Сергей Шмелев (3), Стефан да Коста (6, 15), Александр Семин (13) и Кирилл Капризов (17).

    За дивизион Боброва отличились Юусо Хиетанен (5), Яков Рылов (8), Владимир Ткачев (9), Герман Шапорев (11) и Микко Лехтонен (8, 14). Победный буллит реализовал Микко Лехтонен.

    Ранее в матче за 3-е место команда дивизиона Чернышева также по буллитам обыграла команду дивизиона Харламова (9:8).

    Матч звезд КХЛ. Финал
    Дивизион Боброва — Дивизион Тарасова — 7:6 Б (4:3, 2:3)
    Голы: Геноуэй — 1 (Робинсон), 1:08 — 0:1. Шмелев — 1 (Грецкий), 2:16 — 0:2. Хиетанен — 1 (Яшкин), 4:26 — 1:2. Да Коста — 3, 5:30 — 1:3. Рылов — 1 (Морозов, Шапорев), 7:01 — 2:3. Лехтонен — 1 (Шипачев), 7:40 — 3:3. Ткачев — 2 (Шипачев, Лехтонен), 8:48 — 4:3. Шапорев — 4 (Рылов), 10:18 — 5:3. Семин — 2 (Шмелев), 12:15 — 5:4. Лехтонен — 2 (Ткачев), 13:43 — 6:4. Да Коста — 4 (Геноуэй), 14:52 — 6:5. Капризов — 2 (Семин), 16:48 — 6:6Нереализованные буллиты: Шипачев (Дивизион Боброва), 0:51 (Вратарь), Ткачев (Дивизион Боброва), 4:00 (Вратарь), Семин (Дивизион Тарасова), 12:57 (Вратарь)Победный буллит: ЛехтоненВратари: Гудачек (Бочаров, 10:00, Гудачек, 20:00) — СорокинБроски: 38 (19+19) — 22 (11+11)
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