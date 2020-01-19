Команда дивизиона Боброва стала победителем Матча звезд КХЛ

Команда дивизиона Боброва в финале Матча звезд КХЛ обыграла по буллитам команду дивизиона Тарасова — 7:6 ПБ.

В основное время встречи за команду дивизиона Тарасова шайбы забросили Чарльз Дженовей (2-я минута), Сергей Шмелев (3), Стефан да Коста (6, 15), Александр Семин (13) и Кирилл Капризов (17).

За дивизион Боброва отличились Юусо Хиетанен (5), Яков Рылов (8), Владимир Ткачев (9), Герман Шапорев (11) и Микко Лехтонен (8, 14). Победный буллит реализовал Микко Лехтонен.

Ранее в матче за 3-е место команда дивизиона Чернышева также по буллитам обыграла команду дивизиона Харламова (9:8).