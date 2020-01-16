ЦСКА разгромил «Сочи» и гарантировал выход в плей-офф КХЛ

В составе победителей дубли оформили Антон Слепышев и Константин Окулов, еще по разу отличились Сергей Толчинский и Никита Нестеров.
Лишь за 63 секунды до финальной сирены ХК «Сочи» удалось «размочить» счет — шайбу забросил Андрей Алтыбармакян.
ЦСКА остается лидером регулярного чемпионата и Западной конференции, выиграв четыре из пяти последних матчей и набрав 74 очка в 49 встречах.
«Сочи» находится на девятой строчке турнирной таблицы Запада, имея 46 очков после 49 встреч.
21 января ЦСКА примет СКА, а «Сочи» сыграет в гостях с рижским «Динамо».
КХЛ. Регулярный чемпионат
ЦСКА — «Сочи» — 6:1 (1:0, 0:0, 5:1)
Голы: Толчинский — 8 (Попов), 2:50 — 1:0. Слепышев — 10 (Капризов, Кемпе), 40:53 — 2:0. Окулов — 14 (Шалунов), 47:21 — 3:0. Слепышев — 11 (Капризов, Нестеров), 49:35 — 4:0. Нестеров — 6 (бол., Слепышев), 50:45 — 5:0. Окулов — 15 (Робинсон), 55:09 — 6:0. Алтыбармакян — 5 (Рундблад, Старков), 58:57 — 6:1Вратари: Юханссон — НалимовБроски: 33 (10+9+14) — 15 (2+4+9)Штраф: 6 — 8