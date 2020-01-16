ЦСКА разгромил «Сочи» и гарантировал выход в плей-офф КХЛ

Московскийв домашнем Матч регулярного чемпионата КХЛ разгромилсо счетом 6:1 (1:0, 0:0, 5:1).

В составе победителей дубли оформили Антон Слепышев и Константин Окулов, еще по разу отличились Сергей Толчинский и Никита Нестеров.

Лишь за 63 секунды до финальной сирены ХК «Сочи» удалось «размочить» счет — шайбу забросил Андрей Алтыбармакян.

ЦСКА остается лидером регулярного чемпионата и Западной конференции, выиграв четыре из пяти последних матчей и набрав 74 очка в 49 встречах.

«Сочи» находится на девятой строчке турнирной таблицы Запада, имея 46 очков после 49 встреч.

21 января ЦСКА примет СКА, а «Сочи» сыграет в гостях с рижским «Динамо».