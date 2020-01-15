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    Стало известно, кто будет капитанами команд на Матче звезд КХЛ

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    КХЛ назвала имена капитанов сборных дивизионов на Матче звезд-2020.

    Кирилл Капризов
    Кирилл Капризов

    Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

    Капитаном команды дивизиона Боброва назначен форвард московского «Динамо» Вадим Шипачев. Форвард ЦСКА Кирилл Капризов будет капитаном сборной дивизиона Тарасова.

    Капитаном дивизиона Харламова стал нападающий «Ак Барса», рекордсмен по количеству проведенных матчей в российских чемпионатах Данис Зарипов.

    А защитник «Барыса» Даррен Диц будет капитаном дивизиона Чернышова.

    Матч Звезд КХЛ пройдет 19 января в Москве.

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