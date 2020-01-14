Панарин назван первой звездой дня в НХЛ, Овечкин — второй

НХЛ на своем официальном сайте назвала имена трех лучших хоккеистов игрового дня.

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан первой звездой дня в НХЛ. Россиянин набрал пять (2+3) очков в победном матче против «Нью-Йорк Айлендерс» (6:2).

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признан второй звездой дня. Капитан «Кэпиталз» оформил дубль в матче против «Каролины» (2:0).

Вратарь «Монреаля» Кэри Прайс признан третьей звездой дня. Он отразил 31 бросок в матче с «Калгари» (2:0) и оформил второй шатаут в текущем сезоне. 0