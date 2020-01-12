«Трактор» — «Сочи»: счет матча 2:3 Б, обзор голов

нанес поражениев выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла в Челябинске, завершилась со счетом 3:2 Б (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей.

Героем встречи стал Никита Точицкий, забросивший шайбу (11 минута), а также реализовавший решающий буллит в послематчевой серии. Также голом у победителей отметился Никита Выглазов (46).

В составе хозяев дубль на свой счет записал Томаш Гика (5 и 28 минута).

КХЛ. Регулярный чемпионат «Трактор» (Челябинск) — «Сочи» (Сочи) — 2:3 Б (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1) Голы: Гика — 9 (Бэйлен), 4:05 — 1:0. Точицкий — 6 (Рундблад, Шмелев), 10:53 — 1:1. Гика — 10 (мен.), 27:19 — 2:1. Выглазов — 1 (Александров), 45:55 — 2:2Победный буллит: ТочицкийВратари: Галимов — ПроскуряковШтраф: 6 — 8Броски: 24 (10+7+4+3) — 31 (9+12+9+1)

«Сочи» занимает девятое место в Западной конференции (45 очков). «Трактор» — 11-й на Востоке (41 очко). 0