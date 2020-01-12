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    ХК «Сочи» по буллитам переиграл «Трактор»

    «Трактор» — «Сочи»: счет матча 2:3 Б, обзор голов

    Хоккей КХЛ Трактор Сочи Прогнозы на КХЛ
    «Сочи» нанес поражение «Трактору» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Хоккеисты «Сочи»
    Хоккеисты «Сочи»

    Встреча, которая прошла в Челябинске, завершилась со счетом 3:2 Б (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей.

    Героем встречи стал Никита Точицкий, забросивший шайбу (11 минута), а также реализовавший решающий буллит в послематчевой серии. Также голом у победителей отметился Никита Выглазов (46).

    В составе хозяев дубль на свой счет записал Томаш Гика (5 и 28 минута).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Трактор» (Челябинск) — «Сочи» (Сочи) — 2:3 Б (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Гика — 9 (Бэйлен), 4:05 — 1:0. Точицкий — 6 (Рундблад, Шмелев), 10:53 — 1:1. Гика — 10 (мен.), 27:19 — 2:1. Выглазов — 1 (Александров), 45:55 — 2:2Победный буллит: ТочицкийВратари: Галимов — ПроскуряковШтраф: 6 — 8Броски: 24 (10+7+4+3) — 31 (9+12+9+1)

    «Сочи» занимает девятое место в Западной конференции (45 очков). «Трактор» — 11-й на Востоке (41 очко). 0

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