«Салават Юлаев» — «Динамо» Рига: счет матча 5:0, обзор голов

Кто победит в мадридском дерби за Суперкубок Испании? «Реал» — «Атлетико». Прогноз и ставки 1.60

Одержит ли «Юве» первую за шесть лет выездную победу над «Ромой»? «Рома» — «Ювентус». Прогноз и ставки 1.65