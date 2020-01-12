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    «Салават Юлаев» отгрузил рижскому «Динамо» пять шайб

    «Салават Юлаев» — «Динамо» Рига: счет матча 5:0, обзор голов

    Хоккей КХЛ Салават Юлаев Динамо Рига Прогнозы на КХЛ
    «Салават Юлаев» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ разгромил рижское «Динамо» — 5:0 (1:0, 2:0, 2:0).

    Хоккеисты «Салавата Юлаева»
    Хоккеисты «Салавата Юлаева»

    Дублем у победителей отметился Эдуард Гиматов (27 и 49 минуты). По шайбе забросили Владимир Жарков (3), Теэму Хартикайнен (26) и Алексей Кручинин (46).

    «Сухарь» на свой счет записал голкипер уфимской команды Андрей Кареев.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Динамо» (Рига) — 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)
    Голы: Жарков — 4 (Коледов, Кадейкин), 2:03 — 1:0. Хартикайнен — 16 (бол., Маннинен, Сошников), 25:43 — 2:0. Гиматов — 3 (бол., Маннинен, Сошников), 26:46 — 3:0. Кручинин — 4 (Хохряков, Бурмистров), 45:30 — 4:0. Гиматов — 4 (Кадейкин, Башкиров), 48:22 — 5:0Вратари: Кареев — ВорисШтраф: 29 — 6Броски: 32 (10+13+9) — 26 (8+9+9)

    «Салават Юлаев» занимает шестое место в Восточной конференции (52 очка). Рижское «Динамо» — 11-е на Западе (32 очка). 0

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