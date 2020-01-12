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    «Ванкувер» в гостях победил «Баффало»

    «Баффало» — «Ванкувер»: счет матча 3:6, обзор голов

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    «Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Баффало Сейбрз» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ.

    Хоккеисты «Ванкувера»
    Хоккеисты «Ванкувера»

    Встреча, которая прошла в Баффало, завершилась со счетом 6:3 (1:1, 1:1, 4:1) в пользу гостей.

    В составе победителей дубль оформил Брок Бесер (16 и 47 минуты), также шайбы забросили Бо Хорват (24), Джей-Ти Миллер (42), Джейк Виртанен (48) и Луи Эрикссон (58).

    У хозяев отличились Брэндон Монтур (9), Сэм Райнхарт (27) и Земгус Гиргенсонс (44).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Баффало» — «Ванкувер» — 3:6 (1:1, 1:1, 1:4)
    Голы: Монтур — 3 (Далин, Айкел), 8:44 — 1:0. Бозер — 15 (Стэчер, Миллер), 15:33 — 1:1. Хорват — 13 (Пирсон, Хьюз), 23:44 — 1:2. Райнхарт — 15 (бол., Далин, Айкел), 26:25 — 2:2. Миллер — 16 (Петтерссон), 41:17 — 2:3. Гиргенсонс — 7 (Окпосо, Ристолайнен), 43:28 — 3:3. Бозер — 16 (Танев), 46:24 — 3:4. Виртанен — 13 (Мотт, Годетт), 47:38 — 3:5. Эрикссон — 4 (п.в., Хорват, Пирсон), 57:48 — 3:6Вратари: Хаттон (56:53 — 57:48) — Маркстрем (47:17 — 47:38)Штраф: 4 — 6Броски: 28 (9+9+10) — 35 (13+9+13)

    «Ванкувер» занимает девятое место в Западной конференции (52 очка). «Баффало» — 12-й на Востоке (45 очков). 0

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