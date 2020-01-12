«Адмирал» уверенно разобрался с «Ак Барсом»

нанес крупное поражениев домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла во Владивостоке, завершилась со счетом 5:1 (2:0, 2:1, 1:0).

Дубли в составе победителей оформили Кирилл Пилипенко (14 и 28 минуты) и Адам Альмквист (34 и 45). Еще один точный бросок нанес Никита Коростелев (16).

У проигравших отличился Джастин Азеведо (31).

КХЛ. Регулярный чемпионат «Ак Барс» — «Адмирал» — 5:1 (2:0, 2:1, 1:0) Голы: Пилипенко — 1 (Глазачев), 13:48 — 1:0. Коростелев — 1 (Бутузов, Желдаков), 15:25 — 2:0. Пилипенко — 2 (Мерескин, Глазачев), 27:17 — 3:0. Азеведо — 9 (Яруллин, Петров), 30:51 — 3:1. Альмквист — 7 (Юнг, Лалонд), 33:31 — 4:1. Альмквист — 8 (бол., Вихарев, Юнг), 44:39 — 5:1Вратари: Трушков — Рейдеборн (Мифтахов, 15:25)Штраф: 13 — 13Броски: 18 (5+8+5) — 40 (11+15+14)

В турнирной таблице Восточной конференции «Адмирал» занимает девятое место (49 очков), а «Ак Барс» — первое (66 очков). 0