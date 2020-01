Нападающийотправлен в АХЛ, сообщает пресс-служба команды. Он будет выступать за

Вместо него в основу вызван форвард Давид Кашэ.

В нынешнем сезоне 23-летний Воробьев сыграл в 20 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «-5». До переезда в Северную Америку россиянин выступал в КХЛ за «Салават Юлаев».

Roster move: We have recalled forward David Kase from the @LVPhantoms (AHL). Forward Mikhail Vorobyev has been loaned back to Lehigh Valley.