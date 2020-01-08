«Динамо» — ЦСКА: счет матча 1:4, обзор голов

Фрагмент матча
ХК «Динамо»
Хозяева открыли счет на 5-й минуте усилиями Теэму Пулккинена.
Гости ответили точными бросками Богдана Киселевича (21 минута), Антона Слепышева (39), Иржи Секача (40) и Константина Окулова (49).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Москва) — ЦСКА — 1:4 (1:0, 0:3, 0:1)
Голы: Пулккинен — 19 (Тарасов), 4:42 — 1:0. Киселевич — 4 (Мамин), 20:25 — 1:1. Слепышев — 7 (бол., Толчинский, Капризов), 38:27 — 1:2. Секач — 12 (Шалунов, Калинин), 39:54 — 1:3. Окулов — 12 (Секач), 48:41 — 1:4Вратари: Бочаров — СорокинШтраф: 10 — 27Броски: 17 (5+6+6) — 21 (8+7+6)
ЦСКА возглавляет Западную конференцию (67 очков), «Динамо» идет третьим (62 очка). 0