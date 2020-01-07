«Трактор» в гостях обыграл «Сочи»

В составе победителей голы забили Эндрю Кейлоф и Вячеслав Основин.
Первый «сухарь» после перехода в челябинский клуб оформил голкипер Станислав Галимов.
Черноморский клуб проиграл третий матч из пяти последних, у «Трактора» в пяти последних встречах — две победы.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сочи» (Сочи) — «Трактор» (Челябинск) — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Голы: Кейлоф — 8 (бол., Седлак, Бэйлен), 38:30 — 0:1. Основин — 9 (п.в.), 59:02 — 0:2Вратари: Проскуряков (58:46 — 59:02, 59:06) — ГалимовБроски: 31 (6+12+13) — 27 (12+9+6)Штраф: 12 — 12