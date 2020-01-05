Стали известны сочетания звеньев сборной России в финальной игре МЧМ-2020

Стали известны сочетания звеньев сборнойперед финалом молодежного чемпионата мира против Канады.

Вратари: Мифтахов, Аскаров, Исаев;

Романов — Галенюк, Денисенко — Хованов — Соколов;

Пыленков — Замула, Дорофеев — Морозов — Александров;

Мисюль — Журавлев, Марченко — Воронков — Подколзин;

Малышев — Грошев, Ртищев — Круглов — Соркин.

Финал МЧМ-2020 Россия — Канада пройдет сегодня, 5 января, в чешской Остраве, начало — в 21:00 по московскому времени.

Сборные России и Канады встречались на молодежных чемпионатах мира 26 раз. Россияне одержали 12 побед, один матч завершился вничью. На групповом этапе нынешнего мирового первенства россияне разгромили соперника со счетом 6:0. 0