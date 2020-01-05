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    Стали известны сочетания звеньев сборной России в финальной игре МЧМ-2020

    Хоккей Молодежный чемпионат мира по хоккею Сборная России Сборная Канады
    Стали известны сочетания звеньев сборной России перед финалом молодежного чемпионата мира против Канады.

    Cборная России
    Cборная России

    Вратари: Мифтахов, Аскаров, Исаев;
    Романов — Галенюк, Денисенко — Хованов — Соколов;
    Пыленков — Замула, Дорофеев — Морозов — Александров;
    Мисюль — Журавлев, Марченко — Воронков — Подколзин;
    Малышев — Грошев, Ртищев — Круглов — Соркин.

    Финал МЧМ-2020 Россия — Канада пройдет сегодня, 5 января, в чешской Остраве, начало — в 21:00 по московскому времени.

    Сборные России и Канады встречались на молодежных чемпионатах мира 26 раз. Россияне одержали 12 побед, один матч завершился вничью. На групповом этапе нынешнего мирового первенства россияне разгромили соперника со счетом 6:0. 0

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